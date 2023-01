Mayeli Alonso confesó tener 8 orgasmos por noche ante cámaras de Siéntese Quien Pueda

La ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, sigue en calidad de invitada en el show de UniMás, Siéntese Quien Pueda. Después de hablar de los tríos y hasta darle la razón a Niurka Marcos en cuanto a las relaciones abiertas, ahora ha hablado de su desempeño en la cama y de cómo el sexo es materia importante en toda relación que tenga. Al punto de confesar tener varios orgasmos en una noche.

“A mí me ha pasado… 68 es mucho pero sí más de 8”, dijo Mayeli Rivera al ser consultada por Julián Gil y el resto de panelistas que conforman el show de Sientese Quién Pueda. Además dijo también que el sexo para ella debe ser algo diario y que uno de los atractivos más fuertes que puede tener un hombre es su humor. “Me gusta la gente chistosa… Es demasiado sexy… No hay mejor atributo para un hombre que ser chistoso”, amén de los detalles explosivos que dio sobre su sexualidad. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda) View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Mayeli Alonso también habló de cómo se puede prender “la llama” en las relaciones sexuales: “Lo mejor para un hombre es que la mujer se sienta segura. Olvídense de la celulitis, de las estrías, de las lonjitas, de la gordura… No hay una cosa más sexy para un hombre que una mujer segura de sí misma y que se ama“. De inmediato, la ex Rica Famosa Latina y participante de La Casa de Los Famosos 2 fue aplaudida por todo el set de tv. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Mayeli Alonso defiende los tríos en las relaciones

Como ya comentamos, la ex de Lupillo Rivera estará toda la semana en el programa SQP. El día de ayer también dio explosivas declaraciones sobre un live de Instagram que hizo previamente y en donde confesaba que había tenido un trío con una de sus ex parejas.

Por supuesto, esto abrió el debate entre fans y medios de comunicación. Mayeli sostiene que, si ambos involucrados están seguros de la relación, no hay problema en experimentar otras cosas. Sólo aconseja: “Que no sea alguien conocido”. Dijo también que su relación jamás se vio fracturada por esto y que tampoco sintió dudas en cuanto a sus preferencias sexuales: “No me gustan las muejres”, aseguró al tiempo que se paseó por cómo ve a los hombres actualmente: “Está en el ADN de ellos ser infiel… Pero a mí me gustan los hombres”. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

