Chiquis Rivera y Mayeli Alonso no se soportan. Se ignoraron en Premios de La Radio 2022

Chiquis Rivera y Mayeli Alonso no quieren estar cerca la una de la otra ni. Las cámaras pudieron captar el momento en que la hija de Jenni Rivera evita toparse con la ex esposa de su tío Lupillo. Esto no deja lugar a dudas que no se soportan y los Premios de la Radio 2022 fue el escenario donde lo dejaron en evidencia. Pocas horas después lanzaron indirectas en Twitter e Instagram.

Una nueva edición de Los Premios de la Radio se llevó a cabo en Ciudad de México hace unos días y por supuesto muchas estrellas se dieron cita desfilando por la alfombra roja y exponiendo su talento en el escenario, entre ellas Chiquis Rivera y Mayeli Alonso, quienes hicieron lo posible por no cruzarse y se ignoraron delante de todos.

Chiquis y Mayeli están conscientes que ni por equivocación pueden cruzarse, pues ambas podrían protagonizar otro escándalo similar a los que ya han tenido por estar en desacuerdo con las opiniones de cada una. No obstante, después que se viralizara un video donde se ve llegando a la Abeja Reina y agarrando por un rumbo distinto a la Rica Famosa Latina, las indirectas tomaron turno en redes sociales.

Chiquis se desahogó por Twitter y publicó par de mensajes: “Ayer quería tirar p*tazos… pero hoy, hoy me siento feliz y con mucha paz en el corazón = el poder de la oración!”, por supuesto generando interacción junto a sus internautas. Lo que le dio pie a escribir otro mensaje: “Repito: la gente feliz, exitosa OCUPADA no anda CHINGANDO… ¿Por qué? Porque está MUY OCUPADA, trabajando, planificando, ORANDO, preparando, amando, sanando y SUPERANDO”.

Ayer quería tirar putazos…pero hoy, hoy me siento feliz y con mucha paz en el corazón.= el poder de la oración! 🤍— CHIQUIS (@Chiquis626) November 5, 2022

Por su parte, Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, hizo uso de las redes sociales para agradecer a sus seguidores por la receptividad ante su participación en el reality show de Estrella TV. Gracias a todos los que apoyan a #RicaFamosaLatina 🥂 pic.twitter.com/6VgnlvbZwP— 𝐌𝐀𝐘𝐄𝐋𝐈 𝐀𝐋𝐎𝐍𝐒𝐎 (@MayeliClub) November 7, 2022 #RicaFamosaLatina 💅🏼🥂 pic.twitter.com/tjbNt7Uhgq— 𝐌𝐀𝐘𝐄𝐋𝐈 𝐀𝐋𝐎𝐍𝐒𝐎 (@MayeliClub) November 7, 2022

Chiquis finaliza el 2022 con grandes éxitos

La Abeja Reina consiguió la segunda nominación de su carrera a los Latin Grammy 2022, en la categoría a Mejor Álbum de Música Banda, misma que le permitió llevarse un premio a casa en la edición del 2020.

“Me siento muy bendecida con esta noticia. Infinitas gracias a la Academia, a todos los colegas de la industria que votaron y a mi equipo de producción y de trabajo por hacer esto posible”, puntualizó la cantante de regional mexicano. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Por si fuera poco, la ex de Lorenzo Méndez celebra el lanzamiento de: Misión Cumplida, la nueva canción de su madre, La Diva de La Banda, Jenni Rivera.

“Estamos tan emocionados por el estreno de Misión Cumplida, Gracias por todo el amor que le siguen brindando a nuestra Madre”, comentó la hermana de Chiquis Rivera, Jacqie Rivera, a través de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Jenni Rivera (@jennirivera)

Sigue leyendo:

Chiquis, Larry Hernández y Jesús Mendoza juntos en el Festival de Corridos y Mamalonas: CYMFest

Chiquis Rivera llegó en top corto y causó estragos en su MixUp de México

Forrada en jean, Chiquis Rivera llegó a Premios de la Radio 2022 en México

Sin calzón, Chiquis Rivera mostró la retaguardia e incendió el Instagram

En tanga hilo, Chiquis Rivera mostró los nuevos masajes que la están dejando más delgada

Mayeli Alonso y Kimberly Flores darán mucho de qué hablar en estreno de Rica Famosa Latina

Mayeli Alonso y Javier Ceriani se dan con todo en Instagram: “Tú eres un asesino”