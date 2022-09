En tanga hilo, Chiquis Rivera mostró los nuevos masajes que la están dejando más delgada

Todas quieren verse como Chiquis Rivera. Después de batallar durante años con sus libras extras, la hija de Jenni Rivera no sólo se luce espectacular sino muy delgada. Parte de esto son unos masajes que se viene realizando desde hace tiempo y unos nuevos que por supuesto combina con su línea de productos de BE Flawless y una tanga hilo muy diminuta. Misma que debe usar para su sesión de belleza pero que sus fans le agradecen en Instagram.

Chiquis Rivera. Instagram @chiquis

El cambio de Chiquis Rivera es impresionante con letras en mayúsculas. Además de verse delgada y con una piel envidiable, la seguridad que emana la hija de Jenni Rivera se nota a distancia. Ante la incesante pregunta de qué está haciendo, porque obviamente todos quieren saber, la propia cantante de regional mexicano ha admitido que por supuesto comer bastante menos y mejor. Sumado a un cuidado de la piel que muy pocos están dispuestos a cumplir. Eso incluye masajes semanales y unos nuevos que han hecho que la Abeja Reina luzca espectacular. Muestra de eso es verla casi encuerada y vistiendo una mínima tanga hilo para los mismos.

Al ver a alguien así es poco el filtro que pueda hacer milagros. Así que es real, Chiquis Rivera está explosiva, delgada e imparable. A todo su belleza le suma el trabajo duro que viene realizando. Justo ayer dio un abreboca en su cuenta de Instagram en la que parecía estar haciendo una campaña nueva para sus productos de belleza o un nuevo video musical que, para ser sinceros, muchos están esperando. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis tiene muchos meses dedicada a sus presentaciones en vivo como parte de su Abeja Reina Tour. Mismo que la he llevado a algunas ciudades de México como también a las más importantes de los Estados Unidos. Pero sus fans ya quieren ver algún videoclip de su disco que lleva el mismo nombre de su tour. El último justamente del tema Abeja Reina fue todo un éxito y hasta el momento tiene 4 millones de reproducciones en Youtube.

Por otro lado, los rumores de un posible compromiso para Chiquis Rivera tomaron fuerza a partir de una cena sorpresa y muy romántica que le hizo su novio, el productor audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez. Pero ella misma salió a negar que se fuese a casar. A pesar que sin duda esta ha sido la relación más estable que le hemos visto a la sobrina de Lupillo Rivera, apenas hace unos meses se pudo oficializar su divorcio del también cantante de banda, Lorenzo Méndez. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

