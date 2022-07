Lorenzo Méndez habla de las cirugías que Chiquis Rivera presume: “Siempre se ha hecho cosas”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar de haber puesto fin a su matrimonio hace unos meses, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez siguen dando mucho de qué hablar por las declaraciones que comparten el uno del otro. Tal es el caso de la más reciente charla del famoso con la prensa, donde compartió su opinión sobre las candentes fotografías que su ex esposa publica en redes sociales.

De acuerdo con el integrante de ‘La Original Banda El Limón’, se mostró respetuoso ante su decisión de ser honesta en redes sobre su cuerpo y los cambios por los que atraviesa, ya sean resultado del bisturí o naturales.

“Ella siempre se ha hecho cosas, ¿no? Yo creo que no es una sorpresa que siempre se ha hecho varias cosas de cambios de operación, pero pues es su decisión, le gusta y no le da miedo”, afirmó Lorenzo Méndez en entrevista con ‘Ventaneando’.

Asimismo, señaló que si bien es algo que él no haría, respeta que es algo que hace feliz a Chiquis Rivera: “Pero nada, con que ella esté feliz, yo creo que con eso“, añadió.

Chiquis Rivera y los arreglitos a los que se ha sometido

La hija de Jenni Rivera es parte del grupo de famosas que no han tenido miedo de confesar su decisión de someterse al bisturí y otros arreglitos estéticos para mantener un rostro y figura envidiables.

De hecho, Chiquis Rivera se sinceró con Adela Micha sobre este tema y hasta reveló cuáles son los procedimientos que se ha realizado. “A mí me encantan las cirugías, para qué te voy a decir que no. Sí me gustan, yo soy muy así. Me he hecho la liposucción en todo el cuerpo“, externó.

Además, puntualizó que ha tenido varias intervenciones quirúrgicas para obtener una boobies ‘de ensueño’. “He tenido un, no sabes, con estas bubis, como cinco cirugías, porque me las puse y me las pusieron muy grandes, y me tuve que esperar seis meses, o me quitaron el implante o me las hicieron más chiquitas”, finalizó.

