Lupillo Rivera envía mensaje a Chiquis por divorcio de Lorenzo Méndez y hace fuerte señalamiento

Mientras Chiquis Rivera sigue trabajando muy duro no solo en su Abeja Reina Tour sino en distintos, proyectos su tío Lupillo Rivera no perdió oportunidad de hablar a las cámaras de Telemundo y enviar un mensaje muy sentido a la hija mayor de su hermana Jenni Rivera. Esto tras darse a conocer la noticia hace unos días de su divorcio de Lorenzo Méndez. Sin embargo, las cámaras de Despierta América lograron captar un poco más de cuando el cantante de regional mexicano hizo un fuerte señalamiento sobre su homólogo: “Nada más era una persona que quería tomar ventaja del dinero… Pues así quedó…”

“Que disfrute la vida lo máximo, así cómo lo está haciendo, como lo está haciendo ella. Ahorita tiene ya su novio y que lo disfrute a lo máximo. Esto dijo Lupillo Rivera en cuanto a la noticia que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya están legalmente divorciados. En algún momento, a Lupillo le habían preguntado por las agresiones que la Abeja Reina supuestamente vivió en manos del vocalista de la Banda del Limón. Prefirió no opinar pero sí dejó claro que, de haber sucedido esto, estaba muy mal. Ahora todo cambió y sí señaló a Lorenzo Méndez de haber querido tomar ventaja de la carrera y el dinero de Chiquis. Por su parte, este último dice que está en una buena etapa de su vida y se encuentra próximo a lanzar música nueva.

Para ese momento, la familia Rivera no atravesaba un buen momento por toda la polémica que se había suscitado con la renuncia la auditoría que pidieran los hijos de Jenni Rivera a las empresas de su madre, cuya albacea era Rosie Rivera. Así que Lupillo Rivera prefirió no echar más leña al fuego. Recordemos que en todo este “lleva y trae” los problemas entre “El Toro del Corrido” y su hermano Juan Rivera habían revivido y tenían una larga batalla en redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Misma que terminó, al menos de manera pública, con una rueda de prensa de Juan Rivera donde le pedía perdón a su familia. Lupillo Rivera contó, en medio de lágrimas y con el corazón roto, cómo fueron todas las horas que vivieron cuándo supo que el avión en que viajaba su hermana estaba desaparecido. Por su parte, Juan Rivera también hizo lo mismo. Ambos, se dejaron ver gravemente afectados y eso supuso un punto final, al menos en redes sociales, para ese conflicto.

Por otro lado Lupillo Rivera se desvaneció en pleno concierto y también fue consultado por esto. El mismo aclaró que no se desmayó: “No me desmayé. Es lo que te digo ustedes voltean la nota. No me desmayé, fui al médico y todo. Se me bajó la presión…” View this post on Instagram A post shared by Lupillo Rivera (@lupilloriveraofficial)

Por lo pronto, nosotros les dejamos el videoclip de Lupillo Rivera cantando “No Llega el Olvido” con mariachi que cuenta con más de 1 millón de reproducciones en Youtube.

