Juan Rivera responde a Chiquis Rivera: “No le tengo rencor por lo que pasó con Jenni Rivera cuando murió”

Ya son varias personas las que han reaccionado a las declaraciones de Chiquis Rivera que hizo en su libro “Invencible”. Uno de ellos ha sido su tío Juan Rivera. Chiquis asegura que Juan le tiene rencor porque lo que pasó cuando Jenni Rivera murió y él salió a desmentirlo en redes sociales. Recordemos que, cuando La Diva de la Banda falleció, acababa de ocurrir el escándalo donde Jenni acusó a Chiquis de tener una relación con Esteban Loaiza. Precisamente, Juan Rivera fue el que salió a defender a su sobrina y, de inmediato, ocurrió lo del accidente.

“… Que ella cree que yo subconscientemente le tengo rencor por lo que pasó con su mamá cuando su mamá se fue y que Jenni y yo no estábamos al cien por ciento de la relación por lo que pasó con Chiquis”, comenzó aclarando Juan Rivera en su cuenta de Instagram haciendo referencia a las declaraciones que hizo Chiquis Rivera sobre él y el momento en que murió Jenni Rivera.

El polémico hermano de Jenni Rivera y Lupillo Rivera continuó diciendo: “Yo ya le he contestado eso… Yo hice lo correcto… Lo que yo pensaba que era lo correcto. Lo dije entonces y lo digo ahorita: Sostengo, que yo creo que lo de Chiquis y Esteban no pasó. Lo sostengo desde el 2012. Entonces, si sostengo eso, por qué voy a mentir”, explicaba Juan Rivera de una manera muy serena y calmada sobre lo que escribió su sobrina Chiquis Rivera en “Invencible“.

“También mi sobrina dijo de que mi hermana Jenni estaba mal de la cabeza o algo por el estilo… Entonces ya van a dos personas: A mí y a mi hermana que dice que estaba mal de la cabeza, a los que Chiquis quiere psicoanalizar… No sé si estudió psicología para llegar a esa conclusión y meterse en mi cabeza y en mi corazón y decir que yo le tengo rencor por eso… Yo lo hice porque yo sentía que era lo correcto… Le pido y ya le había dicho esto a mi sobrina… Yo quiero saber quién le dio ese lugar o esa posición para determinar… Con qué base, con qué estudios puede hacer eso… Es lo único que llama la atención del libro. No puedo sentarme a hablar de esto…”, agregó Juan Rivera al tiempo que aseguraba que sus familia lo ha tildado de “Chismoso” por contar los problemas de la familia Rivera en las redes sociales.

También dijo haber sido muy criticado por sus sobrinos al decir que monetiza, pero que considera que Chiquis Rivera está haciendo lo mismo, pero contando sus vivencias con sus ex parejas. Recordemos que Lorenzo Méndez y Mr. Tempo ya salieron a responderle a Chiquis también. “No ha leído el libro completo. Ella está monetizando su vida personal. Si no lo está monetizando, que regale el libro… Ella expuso a sus ex parejas en el libro…”, concluyó Juan Rivera. Aquí les dejamos la transmisión completa. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

