Mr. Tempo responde a Chiquis Rivera y dice tener fotos de todo: “No me interesa lo que diga esa vieja”

El libro de Chiquis Rivera “Invencible“, está causando revuelo y hasta molestias en algunos de los mencionados. Después de la reveladora entrevista que Chiquis Rivera le ofreciera a la periodista Mandy Fridmman, varios medios han tratado de ubicar a algunos de ellos. El programa De Primera Mano fue uno de ellos. El reconocido periodista Gustavo Adolfo Infante colocó de manera exclusiva un audio al aire que dice le envió el propio Mr. Tempo. También se le escucha decir al empresario: “Tengo fotos de todo y que no le interesa nada de lo que diga esa vieja“

Gustavo Adolfo Infante dice que lo vio que estuvieron juntos y, ahora que toda polémica esto se desató, a partir del libro que publicar Chiquis Rivera “Unstoppable“, donde habla de su divorcio y de su fugaz romance con Mr. Tempo y lo que él implicó en ese momento de su vida. Pero el empresario le envió un audio al periodista mexicano y en ellas deja ver su posición: “No me interesa ese tema. Me vale ma* lo que haya dicho esa vieja. No me interesa. Yo soy un empresario y no ocupo de chismes. La neta. Soy el empresario más exitoso en California… No me interesa andar en chismes de vecindad de lavadero. Solamente así agarran fama. Yo no ocupo de eso. Soy un caballero y no voy a decir…. Y tengo pruebas y tengo de whatsapp y tengo fotos, pero eso no se hace. No es de hombres. Si ella quiere agarrarse de mí y decir… que no se qué fue lo que dijo. No me interesa, yo estoy mil por ciento tranquilo que lo que hicimos fue naturalito y sin mala intención. Dios, ella y yo sabemos qué pasó y cómo pasó…”

Además agregó que él no necesita: “Colgarse de la fama de los Riveras porque él tiene mucho trabajo… Estoy super ocupado en proyectos”, fueron parte de las palabras que se escuchan en el audio que colocó el show De Primera Mano y que supuestamente pertenece a Mr. Tempo.

Gustavo Adolfo Infante aclaró que ese audio se lo envió Mr. Tempo, pero que no estaba dirigido para el periodista en cuestión y que se lo había mandado a alguien más. A Gustavo solo se lo reenvió. Mr. Tempo dejó claro que no le interesa nada relacionado a la ex de Lorenzo Méndez Chiquis Rivera en este polémica. Que tuvieron un proyecto de un tequila que no se dio y que sucedieron otras cosas físicas, entre muchas otras cosas.

Hasta el momento del cierre de esta nota, Chiquis Rivera no había replicado a estas declaraciones. Recordemos que sigue en la promoción del libro y no sabemos si vaya a responder a Mr. Tempo. Por lo pronto, Gustavo Adolfo Infante admitió haber visto mensajes y reclamos por parte de Chiquis Rivera a Mr. Tempo, dando a entender que ah sí hubo una relación. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

