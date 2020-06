El día que Chiquis Rivera puso en su lugar al periodista Gustavo Adolfo Infante

La hija de Jenni Rivera no se deja ante los ataques de quienes la critican

Chiquis Rivera es una de las figuras latinas que da mucho de qué hablar en el mundo artístico. Como digno miembro de la familia Rivera, la hija de Jenni no se deja ante ningún ataque y así lo ha demostrado en más de una ocasión. Hoy te contamos el día que mandó un mensaje al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Ocurrió el año pasado, cuando Chiquis presentó su nueva fragancia “Reina”, sin embargo el día de la presentación oficial ocurrió un problema entre la cantante y los reporteros, pues ella llegó un poco retrasada y la prensa no la dejaba pasar.

Chiquis posteriormente aseguró que ella no había invitado a los medios y no sabía por qué habían arremetido en contra de ella, pero lo que más le molestó fue la actitud de Gustavo Adolfo, quien utilizó su programa Sale el Sol para pedir a su audiencia que no comprara el perfume de Chiquis, esto no le gustó para nada a Janney.

En una transmisión en vivo Chiquis dio su versión y además aseguró que ella siempre da la cara a los medios de comunicación por lo que no le parecía la actitud que habían tomado algunos, pero más se sorprendió por las declaraciones de Gustavo Adolfo: “No se vale usted señor tiene mi número y me hubiera hablado para preguntarme qué es lo que pasó”, declaró en su cuenta de Instagram, además afirmó que no le daría más entrevistas a Gustavo Adolfo.

Chiquis ofreció una disculpa a los medios por no atenderlos debidamente. Posteriormente Infante reconoció en su programa que sí dijo aquello, defendió su postura y no parece que hallan quedado muy bien.

