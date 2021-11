Gustavo Adolfo Infante vuelve a criticar a Yalitza Aparicio: “Tiene que gustar porque es indígena”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante se encuentra nuevamente protagonizando una polémica por sus fuertes comentarios contra la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, pues a pesar de la crítica que recibió por parte de miles de internautas, el conductor reafirmó su postura y volvió a despotricar contra la actriz.

Desde hace algunos días, Infante se encuentra en el ojo del huracán debido a algunos comentarios que realizó durante el programa “De Primera Mano”, donde aseguró que no por trapear en la película “Roma”, Yalitza Aparicio ya era una buena actriz.

Tras la ola de ataques en su contra, el comunicador no se quedó callado y salió a responder a sus detractores a través de su canal de Youtube con un nuevo discurso que no hizo más que avivar la llama de la polémica, pues aseguró que no es “de ley” que le tenga que gustar lo que hace la también activista.

Principalmente, Gustavo Adolfo Infante desmintió a quienes lo tachan de racista, ya que los comentarios que emitió hacia su persona solo indicaron que para él, la oriunda de Oaxaca no es actriz: “Nunca hice un comentario racista en contra de Yalitza Aparicio, lo que haya dicho yo es que no es actriz y no me gusta su actuación en ‘Roma‘”, destacó.

Para finalizar su mensaje, el periodista resaltó que no porque Yalitza Aparicio sea una mujer indígena le tiene que gustar: “No a todos les tiene que gustar porque la señora es indígena, perdón pero no”, añadió.

A pesar del revuelo que causaron las polémicas declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, como ya es costumbre cuando su nombre está involucrado en drama, la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, no se ha pronunciado al respecto.

