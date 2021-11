“Trapear no es actuar”: La fuerte crítica que lanzó Gustavo Adolfo Infante sobre Yalitza Aparicio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Trapear no es actuar“: Así reaccionó Gustavo Adolfo Infante al enterarse que, al igual que Carmen Salinas, Yalitza Aparicio obtuvo un lugar en el Sindicato de actores de Estados Unidos, por lo que podrá ser tomada en cuenta para votar en los premios Oscar.

Fue durante el programa ‘De Primera Mano’, en donde los conductores hablaron del delicado estado de salud en el que se encuentra Carmen Salinas, y los reconocimientos que obtuvo antes de que sufriera el derrame cerebral que la mantiene en coma; entre ellos formar parte de la lista de actrices más importantes a nivel internacional.

Sin embargo, lo que llamó la atención del periodista, fue que, al igual que Carmen Salinas, Yalitza Aparicio es otra de las mexicanas que recibió dicho honor, a lo que aseguró que no hay punto de comparación pues la nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, no es actriz.

¿Y Yalitza qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación? Gustavo Adolfo Infante

Tras la intervención de sus compañeros, quienes le explicaron en dónde radica el mérito por el que incluso fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz, Gustavo Adolfo Infante reiteró su opinión, en la que destacó que la cinta producida por Alfonso Cuarón en 2018 es demasiado aburrida.

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar porque con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”, agregó.

Y aunque los intentos por demostrar que Yalitza Aparicio tiene el talento suficiente y lo ha demostrado en otros trabajos, uno de los más recientes el cortometraje “Hijas de Brujas” en donde colabora con otras actrices como Erandeni Durán, Dolores Heredia, Violeta Santiago y Faride Schroeder, continuó arremetiendo en su contra.

“Qué bueno que fuiste a donde nació y toda esa historia que es muy romántica, que es preciosa y todos la aplaudimos y la piel morena, la raza de bronce y México unido jamás será vencido, pero ¿qué tiene de actriz? Qué bueno que lo hagan y también los indígenas necesitan una voz y una imagen como Yalitzia Aparicio, pero yo nada más dije que la señora no actúa. La película Roma me pareció un somnífero para irte a jetear, la vi dos veces y las dos veces me dormí”, puntualizó en su fuerte crítica.

También te puede interesar:

–Yalitza Aparicio posa en revista para caballeros

–Yalitza Aparicio ahora da clases de salud mental y emocional

–Yalitza Aparicio fue elegida como “nueva amiga” de la firma francesa de relojes y joyas Cartier