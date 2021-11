VIDEO: Yalitza Aparicio ahora da clases de salud mental y emocional

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien es conocida por su actuación en la película de Alfonso Cuarón “Roma”, subió un video a redes sociales donde desmintió los mitos que existen respecto a la salud mental y emocional.

A través de un video de Youtube de alrededor de 25 minutos, la actriz oaxaqueña de 27 años rompió en silencio sobre dicho tema y contó el proceso que ha vivido al ser una mujer indígena famosa en Hollywood.

A su vez, detalló que tiempo atrás ella se cuestionaba mucho sobre su color de piel, ya que era señalada por esto. Incluso, mencionó que era acusada y muchos querían impedirle hacer ciertas cosas debido a sus orígenes.

“En un principio, como que yo me detenía demasiado por lo que decía la gente. Como que esto de empezar a hacerle caso a todo el mundo… ya eran cientos de personas que hablaban de mí”, dijo la actriz, quien afirmó que era muy difícil para ella intentar hacer “lo correcto” para tener feliz a la gente.

Por este motivo, Yalitza confesó que dejó de seguir los comentarios de las personas y comenzó a guiarse por lo que la hacía sentir bien y feliz, ya que esto es lo más saludable.

Por otro lado, la actriz de “Roma” habló sobre las críticas que ha recibido desde su debut en el cine y mencionó que nunca se sintió cómoda respondiendo a las acusaciones, ya que su forma de pensar no se lo permitía.

“Muchas personas me decían ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no contestas?, pero mi forma de pensar era como de… bueno, yo no conozco su situación y no sé por qué se está expresando de esa manera”, agregó Yalitza, quien dijo que siempre ha respetado la opinión de los demás, aunque sean malos comentarios.

Además, la oaxaqueña abordó otros interesantes aspectos sobre la salud mental y emocional, pues recordó a sus seguidores que es de suma importancia acudir al psicólogo, pues todos necesitamos de terapia.

