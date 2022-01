Juan Rivera revela cuál era su sueldo en las empresas de Jenni Rivera y cuánto supuestamente le deben

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Durante casi tres horas el hermano de Jenni Rivera y Lupillo Rivera, Juan Rivera, habló y aclaró varios puntos del conflicto que hay entre la familia Rivera. Sus problemas con Chiquis Rivera y sus hermanos, así como también todos los dimes y diretes que se han tejido entre Lupillo Rivera y él. Además Juan reveló cuál había sido su sueldo desde que comenzó a trabajar JRE.

La auditoría que solicitaran los hijos de Jenni Rivera a través de Johnny Lopez, el menor de ellos, sobre la empresa que dejó Jenni Rivera fue el punto cumbre para todos los problemas que ya arrastraban los Rivera. En medio de tantas acusaciones entre unos y otros en las redes sociales y después de un video que publicara Chiquis Rivera recientemente, Juan Rivera decidió hablar con la prensa y a la vez transmitirla en vivo a través de sus redes sociales. En la misma dejó muy claro que, cuando comenzó a trabajar en JRE, su sueldo era de apenas $682 dólares quincenales.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

También explicó cuáles eran sus funciones en la compañía que representaba el legado de Jenni Rivera: “Mi puesto de plomero, chofer, sacaba discos, administrar, etc. Como era muy poco dinero, llegamos a un acuerdo que yo cobraría un porcentaje de todo lo que yo creara”. Con el tiempo, el sueldo fijo de Juan Rivera llegó a ser de $1,800 dólares, tal como expresó el también cantante.

El tío de Chiquis Rivera dijo que sí le habían pagado pero no completamente por algunas de las cosas que creó para mantener el legado de Jenni Rivera vivo. Según Juan Rivera, aún se le debe dinero de eso. Negó categóricamente que estuviese pidiendo una indemnización, como supuestamente habría dicho Chiquis Rivera, a quien aprovechó para pedirle perdón, así como también al resto de la familia por la dolorosa situación en la que se encuentran todos.

Juan Rivera dijo que recibió parte del pago por hacer “Jenni Vive”, pero que aún quedan 7 años pendientes: “Me deben pagar…”, afirmó. Además dijo que él habló con la nueva albacea de JRE, Jacqie Rivera: “Me acerqué a ella y le dije: -Mira, yo te rebajo el 20 ó 30 por ciento… Aquí están los correos… Me deben los temas nuevos que no se me han pagado tampoco…”, agregó.

Además dijo que para él este conflicto finalizaba ayer por el bienestar de su esposa e hijos. Incluso llegó a asegurar que el dinero que le deben pueden dárselo a un orfanato, donde los niños tienen bastante necesidad. Juan Rivera se notó muy preocupado y sobre todo muy triste por la situación, al punto que rompió en llanto varias veces en plena rueda de prensa al pedirle perdón a su familia, al hablarle a sus hijos de frente y decirles que está orgulloso de ellos y sobre todo al hablar de Chiquis Rivera, de quien dijo que habían tenido un trato como de una padre a una hija durante muchos años. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

A pesar que todos los medios de comunicación siempre han estado al pendiente de estos conflictos de la familia Rivera. En esta oportunidad, se ha podido leer en diversos portales, que todos desean que los problemas en esta familia cesen porque es obvio el aprecio que muchos le tienen a toda la familia de la gran “Diva de la Banda”, Jenni Rivera. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Sigue leyendo:

Jenicka Lopez, hermana de Chiquis, denuncia que su tío Juan Rivera supuestamente les hizo una seria amenaza

VIDEO: Juan Rivera y su familia se contagian de COVID-19 y estalla contra las críticas

Doña Rosa lanza fuerte advertencia a Juan Rivera: ‘Ya, cálmate’