VIDEO: Juan Rivera y su familia se contagian de COVID-19 y estalla contra las críticas

Por medio de una transmisión en vivo en redes sociales, el hermano de Jenny Rivera, Juan, dio a conocer que tanto él como su esposa Brenda y su madre doña Rosa Saavedra están enfermos de Covid-19 y explicó cómo se habrían contagiado.

“El lunes nos dimos cuenta que nos contagiamos con el virus del Covid. No pensé que estaba enfermo, en realidad el jueves fuimos a la iglesia con mi mamá. Mi mamá dijo que se empezaba a sentir mal”, así inició su relato sobre la situación que vive junto a su familia.

Y Juan no evitó dar detalles de como se dieron cuenta de esta situación: “El domingo tuvimos una junta en casa de mi mamá, estuvimos Pedro y todos sus hijos, mi hermanita Rosie, sus hijos, mi mamá, Johnny, Brenda y yo para un proyecto que vamos a empezar. Mi mamá traía su cubrebocas, Rosie y su familia la habían llevado a que se hiciera un examen. El lunes me marca y me dice que había dado positivo en Covid”, cuando el público comenzó a atacarlos.

“Rosie me dijo ‘Juan lleva a mi mamá a que se haga otro examen por favor’. Llevé a mi mamá, le dan los resultados rápido y resulta que dio positivo. Me lo hice yo también y resulta que también salí positivo”, comentó el empresario.

Igualmente, Juan reveló que ni él, ni su esposa, ni su madre cuentan con la vacuna antiCovid y aseguró que tampoco se la pondrá cuando logre superar la enfermedad, pero esto le trajo múltiples críticas en redes sociales.

Juan respondió a estos comentarios y dijo, “¿Por qué ignorancia? Es nuestro cuerpo. Hay mucha gente vacunada que se ha enfermado, si tu vacuna no te protege a ti, ¿que te hace creer que mi vacuna te va a proteger a ti? No sé por qué la gente tiene que insultar, no sé qué gana con insultar. Mis tres hijos mayores están vacunados porque fue su decisión y no les digo ‘qué ignorantes son’ ni ellos me dicen ‘qué ignorante eres papá’”.

Además, no son los únicos miembros de la familia que se contagiaron, pues las críticas continuaron en los comentarios escritos del video en donde le comentaron, “¿este es el güey que no cree en la vacuna?” A lo que él respondió, “así es. Mi hijo está vacunado y aún le pegó el Covid ¿cómo la ve?”, finalizó el empresario.