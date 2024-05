Trump sostiene que estaría muy orgulloso de ir a la cárcel por defender sus derechos

Donald Trump, expresidente de la nación y quien es juzgado en un tribunal de Nueva York acusado de 34 delitos por presuntamente haberle pagado $130,000 dólares a la exactriz del cine pono Stormy Danields y luego pretender justificar esa cantidad de dinero como gastos de representación legal, afirmó que estaría muy orgulloso de ir a la cárcel por defender sus derechos al violar su orden de silencio.

Al concluir la tercera semana de su juicio, el republicano de 77 años indicó que el juez Juan Merchan no desistirá en su idea de encarcelarlo en caso de que no se mantenga en silencio como se le pide, lo cual considera injusto, pues sólo ejerce su derecho a defenderse.

“Si se menciona algo contra ciertas personas, y ustedes saben quiénes son, ciertas personas, incluso se menciona cualquier cosa, él quiere encarcelarme. Eso podría suceder algún día y estaría muy orgulloso de ir a la cárcel por nuestra Constitución“, expresó ante los representantes de los medios informativos que cubren su juicio.

Donald Trump manifestó que le parece injusta la posición asumida por el magistrado a cago de su juicio al no fijarle una orden de silencio similar al abogado Michael Cohen, quien se presume comparecerá como testigo la semana entrante.

“Lo que está haciendo es tan inconstitucional. Nunca ha habido nada parecido.

Lo que hizo el juez fue asombroso. En realidad, fue asombroso. No hay ninguna orden de silencio para Michael Cohen. Cada uno puede decir… lo que quiera, pero a mí no se me permite decir nada sobre nadie. Es una vergüenza”, subrayó.

El expresidente confía en que sus seguidores continuarán apoyando sus aspiraciones pese a estar imposibilidad de recorrer la nación para promover su campaña. (Crédito: Timothy A. Clary / EFE)

El magnate neoyorquino reiteró que el juicio debería ser desestimado, pues varios expertos legales lo consideran carente de fundamentos.

“Es realmente muy triste. Si nos fijamos en los expertos legales y los juristas, todos ellos dicen que este juicio es una estafa.

Es un día muy oscuro para la ciudad de Nueva York, para el estado de Nueva York, y para nuestra nación”, expresó.

Sin embargo, el hombre que pretende volver a gobernar al país se mostró optimista por presuntamente ver cómo, ante la imposibilidad de recorrer la nación para promover su campaña política por estar pendiente de su juicio, lejos de que su popularidad decrezca, las encuestas continuando colocándolo por encima de Joe Biden.

“La buena noticia es que la gente entiende que nuestras cifras en las encuestas son las más altas que jamás hayan tenido”, concluyó.

