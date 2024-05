Stormy Daniels lanza una bravía indirecta dirigida a Donald Trump a través de redes sociales

Stephanie Clifford, exactriz de cine porno conocida popularmente como Stormy Daniels y quien afirma haber sostenido relaciones sexuales con Donald Trump, escribió un picante mensaje dirigido al magnate neoyorquino luego de que intentaron descalificar su versión frente a un tribunal de Nueva York.

Durante dos días, la mujer de Luisiana a quien el expresidente presuntamente le pagó $130,000 dólares para que mantuviera en silencio todos los detalles de la aventura sexual que experimentaron, en 2006, fue cuestionada por fiscales y abogados como parte del juicio que se desarrolla en contra del republicano de 77 años acusado de 34 delitos por falsificar registros comerciales, con objeto de ocultar ilegalmente pagos que le entregó a su exabogado, Michael Cohen, en 2016.

De hecho, quien resultó más insistente en echar abajo su versión de un presunto encuentro sexual con Trump, fue la abogada Susan Necheles, pues el objetivo que pretendía cumplir era poner en duda la palabra de la exactriz y así desbaratar el proceso bajo el argumento de carecer de sustento.

Sin embargo, Stormy Daniels se aferró a su testimonio y el juez Juan Merchan decidió continuar con el juicio.

Stormy Daniels acudió a un tribunal de Nueva York como testigo para contar la aventura que vivió con Donald Trump. (Crédito: Markus Schreiber / AP)

Una vez que estuvo lejos del tribunal, como una manera de desahogarse, Stephanie Clifford recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter para emitir un mensaje que, sin citar el apellido de Trump, le sienta como un traje echó a la medida.

“Los hombres de verdad responden al testimonio prestando juramento y subiendo al estrado ante el tribunal. Oh espera. No importa”, escribió.

Aunque Donald Trump niega haberse acostado con la exactriz de cine porno, la descripción que Stormy Daniels realizó frente al jurado ,resultó extremadamente detallada, al grado de que llegó ser incómoda para quienes estuvieron presentes en el recinto.

“Le dije a muy pocas personas que realmente habíamos tenido relaciones sexuales porque me sentía avergonzado por no haberlo detenido. No usó condón”, confesó la rubia de 45 años quien también dejó en claro que, por temor de ser asesinarla, rechazó más de una oferta para vender su historia para que fuera publicada sin imaginar años más tarde estaría en un tribunal contando lo que había sucedido en una lujosa suite de un hotel a la cual había sido invitada sólo para charlar y cenar.

Sigue leyendo:

* Defensa de Trump intenta descalificar las confesiones íntimas de Stormy Daniels

* Trump luce inquieto ante las revelaciones íntimas de Stormy Daniels sobre su encuentro

* En qué consiste el caso de la actriz porno Stormy Daniels por el que Trump se convierte en el primer expresidente de EE.UU. en enfrentar un juicio penal