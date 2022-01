Lupillo Rivera asegura que Juan Rivera le ha pagado a mujeres para que aborten

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En medio de la tremenda y a la vez triste polémica que existe entre los Rivera después que los hijos de Jenni Rivera solicitaran una auditoría a la empresa de la fallecida cantante, misma que manejaban Rosie Rivera y Juan Rivera (para asuntos musicales), las indirectas y los fuertes mensajes entre Lupillo Rivera y Juan no han cesado. Recientemente Lupillo Rivera aseguró en un video que publicó en sus redes sociales que Juan Rivera supuestamente le ha pagado a mujeres para que aborten.

“Al menos yo… Mis hijos… Si tu piensas que yo no lo cuidé… Y ahí te va… Si quiera yo los dejé vivir … Si quiera yo los dejé convertirse en un ser… No tuve que andarle pagando a viejas para que se sacaran los niños… Por tenerle temor a perder a la familia. No señor, yo a mis hijos los dejé crecer y vivir y respirar. Eso es para que pienses las cosas que yo sé y que no las digo porque siempre te he dicho, no está correcto hacerlo. Nunca lo he hecho, es la primera vez que lo hecho…”, dijo Lupillo Rivera sobre su hermano Juan Rivera durante un video que publicó en las redes sociales. Aprovechó también para advertirle a los medios de comunicación sobre el uso de los derechos de autor de este video.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Por su parte, Juan Rivera informó a través de uno de sus acostumbrados “Live” de Instagram que daría una conferencia de prensa hoy lunes en la tarde para dar respuesta a estas acusaciones. Recordemos que la relación con sus sobrinos, los hijos de Jenni Rivera, se ha visto muy deteriorada en los últimos meses por todo el tema de la auditoría a las empresas de Jenni. Ahora, los medios de comunicación están al tanto de la respuesta que la dará Juan Rivera a su hermano Lupillo Rivera.

Justo estos dos integrantes de la dinastía Rivera son de los más abiertos con la prensa. En múltiples ocasiones aceptan entrevistas y siempre están abiertos a recibir a los periodistas. Incluso Lupillo Rivera hizo las paces con El Gordo y La Flaca después de haber pasado un largo tiempo molestos con el show de Univision.

Por otro lado, la menor de las hijas de Jenni Rivera y hermanita consentida de Chiquis Rivera, Jenicka Lopez, hizo una fuerte denuncia pública a través de su cuenta de Twitter en la que hizo responsable a su tío Juan Rivera y a su esposa Brenda por la seguridad e integridad física tanto de ella como de sus hermanos. just so y’all know, if anything happens to my family and i, my sister and us were just threatened by Brenda and Juan Rivera tonight.— jenicka lopez🖤 (@jenicka_lopez) January 9, 2022

Sigue leyendo:

Esposa de Lupillo Rivera busca vender casa de su ex, Mayeli Alonso, y se contradice

VIDEO: Lupillo Rivera confiesa que Belinda arruinó su tatuaje de Vicente Fernández

Hermanito de Chiquis Rivera, Johnny López, adelanta información de la auditoría a Juan y Rosie Rivera: “Es muy malo”