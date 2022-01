Sin sostén, Chiquis Rivera menea su cuerpo en vestido blanco y manda indirecta a a su familia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La muy carismática Chiquis Rivera hace poco hizo un “Live” en Instagram para dar a conocer todos los pormenores de la auditoría que se realizaran a la empresa de su mamá, Jenni Rivera, la cual era manejada por su tía Rosie Rivera y, para los asuntos musicales, por su tío Juan Rivera. Esto obviamente levantó asperezas entre los integrantes de la dinastía Rivera. Pero eso no fue motivo suficiente para que días después, Chiquis Rivera apareciera sin sostén y usando un vestido blanco muy ajustado, con el que meneó su cuerpo e interpretó una canción a modo de indirecta para su familia.

Después que se diera a conocer que la auditoría de las empresa de Jenni Rivera ya estaba en curso. Las peleas, indirectas y mensajes que se han lanzado los Rivera en las redes sociales han dado mucho de qué hablar. Amén de ser algo muy triste para muchos, los propios integrantes de la familia han alzado sus voces para dar a conocer sus distintas posiciones. En esta oportunidad, le tocó a Chiquis Rivera, quien salió a decirle a su familia cantando: “Síganme dando más fama. Yo los miro de aquí arriba”, mientras meneaba su sensualidad con un vestido sin sostén.

A la cantante la acompañaron algunos amigos, quienes también son parte de su equipo de trabajo, Por su puesto, su asistente personal, Omi Noemí, estaba a su lado y también parece haber pasado un momento muy divertido. Mientras Chiquis Rivera pasaba un buen rato, su hermana Jenicka Lopez denunció una supuesta amenaza por parte de su tío Juan Rivera, a quien además hace responsable de si algo le pasara a ella o a sus hermanos. just so y’all know, if anything happens to my family and i, my sister and us were just threatened by Brenda and Juan Rivera tonight.— jenicka lopez🖤 (@jenicka_lopez) January 9, 2022

Lupillo Rivera, así como su ex Mayeli Alonso, se inclinaron hacia el lado de los hijos de Jenni Rivera. Por su parte, Juan Rivera, quien también hizo varios “Lives” junto a su esposa Brenda prometió una rueda de prensa para dar respuesta a las serias acusaciones que han hecho en su contra.

Mientras tanto, la ex albacea de la empresa de Jenni Rivera, Rosie Rivera, se limitó a decir que: “La verdad no tiene que defenderse” y asegura que sus canales en las redes sociales no serán el lugar donde verán que este conflicto se aclare. En el “Live” que hizo Chiquis Rivera en medio de lágrimas dejó muy claro que Rosie Rivera no ha querido hablar con ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

