Chiquis Rivera por poco muestra sus senos al exfoliar su cuerpo

Chiquis Rivera no no sólo desnudó su cuerpo y lo cubrió con lazos de navidad, sino que también abrió su bata pero tanto, que por poco muestra sus senos al exfoliar su cuerpo y todo esto para promocionar su nueva línea de productos de BF Flawless Skin by Chiquis. La hija de la fallecida Jenni Rivera no deja para después su lado empresarial a pesar de todo el éxito que está teniendo a nivel musical.

Chiquis Rivera abrió un poco su bata y esta vez no dejó ver un sostén rojo sino todo lo contrario. No llevaba ropa interior y exfoliando su cuerpo por poco deja ver casi todo sus senos. Pero la buena causa, es que Chiquis Rivera es la propia imagen de sus productos y esta es la promoción de nos de ellos. No hay duda que es la mejor embajadora de cualquier producto de belleza dedicado a la mujer Si Chiquis lo usa, funciona. Por algo le han halago las personas que la conocen de cerca su perfecta e impecable piel.

Hace unos días, Chiquis Rivera sufrió un imprevisto en su casa porque se fue la luz y se tuvo que dejar ver al natural. Eso fue otra prueba que Chiquis tiene un rostro perfecto. Pero también tiene una colita que es el atributo en el que muchos se fijan también. Hace poco levantó la piernita y meneó la colita para brindar con su público en el Uforia Fest en Texas.

Por cierto el Uforia Fest seleccionó a chiquis Rivera como la artista del mes. Pero este es uno de los tantos logros que ha sumado Chiquis Rivera en los últimos meses Sacó su libro, tiene un programa en NBC Universo, su línea de maquillaje sigue en ascenso, presentó los Premios de la Radio 2021 como host y además todo indica que, si la vida se lo permite, podría convertirse en madre muy pronto pues, como ella reveló a su amiga Becky G.

