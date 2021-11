Chiquis Rivera podría convertirse en madre y así se lo reveló a Becky G

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquis Rivera reveló muchos detalles de sus más profundos sentimientos en el nuevo show Face to Face de Becky G en Facebook Watch. La hija de Jenni Rivera desnudó su corazón ante una de sus mejores y entre muchas de las cosas que dijo está el tema de la maternidad. Todo indica que Chiquis Rivera podría convertirse en madre.

¿Pero esto qué significa, que Chiquis Rivera está buscando un hijo?. La propia cantante dijo que no, pero que tampoco estaba haciendo nada para evitarlo. En pocas palabras, Chiquis Rivera podría convertirse en madre por no estarse cuidando para que eso no suceda. “Por primera vez en mi vida, no estoy preocupado. Si me quedara embarazada, diría: -Todo va a estar bien. Seré feliz- Me siento bien a la edad que tengo. Me siento bien con lo que he logrado y será una bendición. Entonces no lo sé. No lo estoy, ni lo estoy intentando “, confirmó a Becky G. (Ir abajo al minuto 13’51)

Recordemos que Chiquis Rivera tiene una relación muy estable con el fotógrafo y mejor amigo de Becky G, Emilio Sánchez. Mismo que ha sido para Chiquis un apoyo en estos últimos meses, los cuales no han sido nada fáciles para la cantante. Está atravesando un proceso de divorcio un tanto complicado con su ex Lorenzo Méndez y además, tanto ella como sus hermanos pidieron una auditoría a las empresas de Jenni Rivera, manejada por Rosie Rivera y Juan Rivera, hermano de “La Diva de la Banda”. Esto ha traído muchos momentos de estrés tanto para Chiquis Rivera, como para sus hermanos y suponemos que para el otro lado de la familia Rivera también.

Lo cierto es que, Chiquis Rivera también habló de los problemas familiares. Lo difícil que fue convertirse en madre de sus hermanos cuando murió Jenni Rivera y cómo en ese momento en las dinámicas en casa fueron muy complicadas. Pero, cómo ahora todos han crecido, y justo cuando ella tiene una exitosa carrera que sigue en ascenso, Chiquis confesó que sus hermanos le dijeron: “Hermana, es hora de ser nuestra hermana. Ya no necesitas caminar delante de nosotros. Queremos caminar junto a ti”.

También dio algunos detalles de su relación con su madre y cómo llegó a no estar de acuerdo en algunas de las decisiones de Jenni Rivera cuando Chiquis Rivera aún era muy joven y la ayudaba a criar a sus hermanitos: “Solo estaba haciendo las cosas porque mamá era la proveedora. Como … y nos metíamos en discusiones o cuando ella estaba saliendo con diferentes tipos que no me gustaban. Yo estaba como, -Estos son mis hijos- Le diría eso “, dijo Chiquis en medio de lágrimas.

No hay duda que Chiquis Rivera sacó sentimientos muy profundos que hoy, ya siendo toda una mujer y una gran profesional, puede analizar desde afuera. Lo cierto es que sus fans y su propia amiga Becky G quedaron aún más admirados por la cantante por su fortaleza y por su propia calidad humana.

