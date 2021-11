Chiquis Rivera muestra de arriba y de abajo con ceñido vestido en los Premios de la Radio 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera sigue en el top de la fama. No solo estrenó videoclip y tema nuevo, “Cualquiera”, el cual ha acaparado las plataformas digitales de reproducción musical, sino que justo ayer Chiquis Rivera arrasó en los Premios de la Radio 2021 al aparecerse con un tremendo escote que tenía un corsé transparente. Ahora volvió a hacer lo mismo, pero esta vez Chiquis Rivera usó un traje rosado con el que podía mostrar un poco de arriba y de abajo.

A esto nos referíamos con que Chiquis Rivera repitió un profundo escote arriba y abajo dejó a la vista sus piernones con un minivestido rosado. Pero Chiquis Rivera dio a conocer este atuendo a través de una foto que publicó en su cuenta de Instagram. En la misma agradeció a su equipo de trabajo por todo el apoyo que le brindaron no solo en este viaje a México para conducir y cantar en los Premios de la Radio 2021, sino el que le han dado durante todo este tiempo.

“Cuando les digo que no pudiera hacer todo lo que hago sin mi equipo, es neta. Me considero una mujer bendecida al estar rodeada de personas con buen corazón, trabajadora, que no se raja. Creen en mí y siempre me empujan a ser mejor en todos los aspectos. Respetan mis deseos, entienden mis días malos y confían en mis ideas. No juzgan mis locuras, mis imperfecciones, ni mis momentos lunáticos, Jaja. Hoy los celebró a ellos porque sin ellos, lo que hicimos anoche no se hubiera podido lograr. Básicamente los amo con todo mi corazón y estoy agradecida de cada uno de ellos. Los amo”, escribió Chiquis Rivera para todas las manos derecha que la acompañan justo ahora, cuando su carrera ha despegado de manera abrumante.

