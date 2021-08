Doña Rosa lanza fuerte advertencia a Juan Rivera: ‘Ya, cálmate’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace unos meses, Juan y Lupillo Rivera viven un pleito que parece no tener fin, recientemente el hermano de la desaparecida “Diva de la Banda” negó una reconciliación con el intérprete de “Cuando seas mía” e incluso aseguró que su mamá, Doña Rosa, le ha pedido que ya se calme.

En entrevista con el programa De Primera Mano, Juan Rivera contó lo que dijo su mamá: “Hace un mes mi mamá tres palabras me dijo: ‘Juan, ya cálmate’, con esto fue suficiente”.

“Me calmé, ya no volví a mencionar a mi carnal. Las cosas con mi carnal no están bien, no sé si estarán bien, espero en Dios que sí, pero ahorita las cosas están calmadas”, indicó el hermano de Lupillo.

Pese a todos los dimes y diretes que ha habido entre ambos, Juan considera que no tienen por qué enemistarse: “Las cosas volverán a ser igual, tal vez no, pero no tenemos que ser enemigos”.

Juan tiene muy claro que si llega a reconciliarse con su hermano las cosas no volverán a ser igual ya que durante estos últimos meses se han herido y se han creado heridas que serán muy difíciles de cicatrizar.

Por otro lado, habló sobre la auditoría que solicitaron los hijos de “La Diva de la Banda” a Rosie Rivera: “Es un proceso muy largo, pero creo que en un mes o mes y medio ya podremos tener resultados de toda la auditoría. El mundo va a poder ver que mi hermanita Rosie no agarró ni un sólo centavo indebido”.

“Eso me trae mucha paz y tranquilidad, mis sobrinos también podrán ver eso y espero que eso los tenga más tranquilos también”, espetó el cantante tranquilamente.

Sobre la pelea de Doña Rosa, mamá de Jenni, y “Chiquis” aseguró desconocer si ya arreglaron sus problemas a pesar de que ambas han dado señales de una reconciliación: “No le he preguntado a mi mamá sobre ese acercamiento con Chiquis, si es cierto o no, porque yo prefiero, cuando estoy con mi mamá gozar con mi mamá, pasármela feliz”.

“Si se reconcilió, qué bueno, espero que mi mamá pueda disfrutar de sus nietos”, indicó Juan Rivera.

No cabe duda de que la familia Rivera siempre tiene un motivo para dar de qué hablar y este no es más que un nuevo episodio en la controvertida familia; hablar de una reconciliación es muy precipitado, pero no dudamos verlos nuevamente como la gran familia que son.