Juan Rivera envía fuerte mensaje a Lupillo Rivera sobre su relación y este último le responde

Si creen que después de la auditoría a las empresas de Jenni Rivera y los resultados de la misma fueron el punto final para los conflictos entre la familia Rivera, se equivocan. Aún después de la rueda de prensa que ofreció Juan Rivera y los varios “Live” que ha hecho en sus redes sociales, los mensajes en en las mismas continúan, sobre todo entre Lupillo Rivera y Juan Rivera. Este último colocó un fuerte mensaje en su Instagram dirigido a su hermano Lupillo, quien no se quedó callado y le respondió.

“Hay mucha confusión y la verdad, DOLOR. Jamás he entendido el por qué nuestra relación fue así, desde niños. Lupe se casó a los 18, yo tenía 12, por lo cual no hubo mucha relación en esa etapa. El tenía que cuidar a su esposa, vivía aparte y trabajaba MUCHO. Hay recuerdos muy bonitos de la niñez… Uno de los mejores consejos sobre el amar a mi esposa me lo dio él…. Eso JAMÁS se me olvidará… Solo sé, que en esta vida, no hay persona que me haya lastimado, ofendido o golpeado más que Lupe. ¿Le guardo rencor? No sé. Hay veces que digo que no y hay veces que creo que sí. Lo que si sé, es que tengo miedo verlo, no se como reaccionaría yo”, fue parte del fuerte mensaje que publicó Juan Rivera sobre su hermano Lupillo Rivera en su cuenta de Instagram, dónde habla de el por qué la relación de los hermanos de Jenni Rivera siempre ha estado fracturada”.

“Es feo pensar que ya no sabes si hay mas amor o coraje. El no saber cuál pesa más en este momento duele. Tal vez, como dicen por ahí, es mejor “querernos” de lejos!! ¿Por qué? Porque hay demasiado egoísmo, dolor, coraje. falta la humildad, perdón, gracia, sensibilidad, respeto y tantas cosas más, de ambas partes. Esto no es escrito para ofender, hacer quedar mal o lastimar. Es la verdad de mi corazón..

¿Podrá ser diferente el futuro? No se. Ahorita, lo dudo”, continúo explicando Juan Rivera sobre su hermano Lupillo Rivera, el que defendió y reiteró el apoyo a sus sobrinos, los hijos de Jenni Rivera.

Pero ante esto, el propio Lupillo Rivera no se quedó callado y le respondió en a sección de comentarios de Instagram a su hermano Juan Rivera: “No te preocupes carnal, con Dios solamente te irá de maravilla. El estar cerca de la familia no te hace mejor persona y estar lejos de la familia no te hace persona mala tampoco, son las cosas de la vida. Todos tenemos nuestra propia familia que proteger, aunque sea hasta de un mismo hermano. Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que Dios nos perdone a cada quien por nuestros errores… ¡échale ganas!”, fue el contundente mensaje que le respondió Lupillo Rivera a su hermano Juan Rivera después que este publicara un fuerte mensaje de la relación de ambos.

Pero, Juan Rivera no solo escribió de Lupillo. También lo hizo con el resto de sus hermanos incluyendo a la propia Jenni Rivera. Cada publicación está dedicada a un hermano y ahí explica la relación que tiene con cada uno. Por lo pronto, esto parece haberse dividido en dos bandos. Por un lado están Juan Rivera y Rosie Rivera: y por el otro está Lupillo Rivera apoyando a su sobrina Chiquis Rivera y el resto de los hermanos. Aquí les dejamos un tema de Juan Rivera precisamente titulado “Me Falta“.

