Chiquis Rivera se manosea con vestido cortito y muestra los piernones en discoteca de Texas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera no para de trabajar y mucho menos de lucir sus prominentes atributos. La Abeja Reina se fue para Texas a dar un concierto en el marco del Abeja Reina Tour. Después salió corriendo a una conferencia de mujeres hispanas, donde la hija de Jenni Rivera fue la invitada especial. Seguidamente se fue a celebrar sus éxitos en una discoteca. Ahí bailó con un vestido muy cortito, “perreando” hasta abajo y hasta se manoseó cada una de sus curvas dejando claro que ella es el mejor ejemplo de la mujer actual: sexy, inteligente, luchona y trabajadora.

Y es que tanto Chiquis Rivera como sus hermanas Jenicka Lopez y Jacqie Rivera tienen a salir. Precisamente, el éxito de Jenni Rivera radica no solo en su música sino también en lo que representaba para la mujer hispana inmigrante. Chiquis ha sabido ser un buen eco del legado de su madre y, cómo dijo la propia Abeja Reina en su momento: sabe que su mamá está muy orgullosa de ella donde quiere que se encuentre. Pero lo demás mortales aquí en la tierra también están orgullosos de ella. Sus éxitos no son pocos y eso incluye su última presentación en Texas, donde la cantante de regional mexicano terminó rumbeando y celebrando en una discoteca con un vestidito corto mostrando los piernones y rodeada de sexys bailarinas que llevaban en las manos fotos de la artista. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_diva)

Chiquis Rivera estuvo participando en la conferencia Spoiled Latina Summit, que resalta el trabajo de la mujer hispana y todos los campos que hemos logrado conquistar. También habló de cómo sus luchas personales la hicieron más fuerte y hoy en día tiene por lema : “El que obra mal, se le pudre el tamal”. Sin duda muchos la tienen como ejemplo de vida y de trabajo constante. View this post on Instagram A post shared by Alejandra Red Solis (@adventureofa.lifetime)

Hace unas pocas semanas se dio a conocer que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez finalmente estaban divorciados legalmente. Esto después de una larga batalla en corte de dos años. Más de lo que duró el matrimonio en sí. La representante legal de Chiquis pudo anular el matrimonio después que el ex vocalista de la Banda El Limón no presentara una cierta documentación ante los juzgados en la ciudad de Los Ángeles.

Lorenzo Méndez por su parte dijo en su momento en El Gordo y La Flaca que pensó que ya estaban divorciados y que el proceso fue bastante engorroso. Sin embargo, el cantante también dio vuelta a la página y se sabe que viene muy pronto con música nueva porque figura nueva ya tiene desde hace rato. Esto le ha valido cientos de piropos en las redes sociales de parte de sus fans. Sin embargo, asegura que por el momento no quiere ningún compromiso formal.

Chiquis Rivera tiene una relación de más de un año con el director de fotografía de Becky G y productor audiovisual Emilio Sánchez y esta se ha convertido, hasta ahora, en una de las relaciones más estables de la hija de Jenni Rivera. Por ahora les dejamos el video Abeja Reina, que ya suma más de 3 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera habla de su divorcio de Lorenzo Méndez: “… No me arrepiento… Uno aprende”

Esteban Loaiza habla de Jenni Rivera y de su nueva vida fuera de la cárcel con Despierta América

Chiquis Rivera para la colita en bikini y brinda en Instagram con su amiga Helen Ochoa

Jenicka Lopez se abre el pantalón e iguala a su hermana Chiquis Rivera en sensualidad

Lorenzo Méndez se enteró que estaba divorciado de Chiquis viendo ‘El Gordo y la Flaca’

Recostada y en tanga de hilo, Chiquis Rivera habla sobre los resultados que ha tenido en su retaguardia la “terapia de hielo”