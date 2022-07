¡Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez divorciados! Ella celebra “perreando” con Larry Hernández

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Finalmente, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya no son más marido y mujer por la vía legal. ¡Están oficialmente divorciados! Después de una batalla legal de casi dos años, el matrimonio compuesto por los cantantes de regional mexicano fue disuelto por una corte de la ciudad de Los Ángeles. Chiquis Rivera se encuentra en Miami y, desde los estudios de Telemundo, celebró “perreando” con su amigo y también cantante Larry Hernández.

Al ritmo de Bad Bunny y Rauw Alejandro, Chiquis Rivera y Larry Hernandez se daban duro al ritmo del perreo del género urbano muy a pesar que ellos sean del regional mexicano. La ocasión, para La Abeja Reina, lo ameritaba y más si es al lado de su “compadre” y amigo: ¡Por fin está divorciada de Lorenzo Méndez! No lo decimos porque nos alegre la noticia, sino porque ella fue abierta al afirmar públicamente varias veces que le había suplicado al ex vocalista de la Banda El Limón que firmara los documentos de divorcio desde finales del 2020. Hoy, a poco más de dos años, la pareja está oficialmente divorciada.

Separados tienen casi el mismo tiempo de que Chiquis Rivera introdujo la demanda de divorcio. El proceso en un principio se tardó, puesto que el propio Lorenzo Méndez dijo en su momento que quería poner unas condiciones de derechos un poco antes de que Chiquis lanzara su libro “Invencible“. Mismo en el que contó cómo se enamoró del cantante, pero también la mala relación que tuvieron al final de su matrimonio. Incluso la hija de Jenni Rivera llegó a mencionar episodios de violencia física, verbal y abuso de sustancias dentro de la relación.

Posteriormente y con el pasar de los meses, Lorenzo Méndez se alejó de los medios de comunicación centrándose en su carrera musical y realizando varias presentaciones. Después de un tiempo dio una entrevista a la cadena Telemundo en la que dijo que perdonaba a Chiquis Rivera. También dijo en otra oportunidad que no entendía muy bien por qué el proceso de divorcio no se había completado.

Mientras esto sucedía, Chiquis Rivera comenzaba una relación con el director audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez, amigo personal además de la amiga en común de ambos, Becky G. De inmediato, se enamoraron y hasta ahora ha sido una de las relaciones más estables de Chiquis. Por su parte, a Lorenzo Méndez se le había relacionado también con una joven, pero después se le ha visto con distintas mujeres. Ninguna de manera particular u oficial. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

La abogada de Chiquis Rivera logró que una corte en Los Ángeles firmara un fallo por Lorenzo Méndez no haber presentado documentación que le había sido requerida, como sus ingresos económicos. De esta forma, se vuelve casi automático el fallo para que el matrimonio quede disuelto y queden oficialmente divorciados. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

Chiquis Rivera habría asegurado hace unos meses atrás que no se estaba cuidando y que, si Dios lo disponía, podía quedar embarazada en cualquier momento. Sin embargo, la carrera de Chiquis la ha dejado con una agenda copada con su Abeja Reina Tour, su línea de maquillaje, más música y material audiovisual que viene realizando precisamente con su novio Emilio Sánchez. Juntos han hecho un buen equipo y los resultados saltan a la vista con la cantidad de reproducciones en las plataformas digitales.

Por su parte, Lorenzo Méndez sigue viajando y llevando la música regional mexicana a otros países. Ha tenido un cambio físico muy favorable, lo que ha hecho que sus fans le lancen flores por las redes sociales a diario. Se le ha visto compartir sus hijas cabalmente y asegura que, por ahora, no piensa casarse de nuevo. Todo parece indicar que se está disfrutando su soltería y viviendo un momento muy personal a nivel musical. No es un secreto que es uno de los cantantes del género que cuenta con la mejor calidad vocal por interpretarlo. Así que esperamos verlo girando muy pronto por los Estados Unidos también.

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera publica su tratamiento intravenoso mientras Lorenzo Méndez olvida su carro en el aeropuerto

Novio de Chiquis Rivera le agarra la cola y dice: “Pesada” en Instagram

Chiquis Rivera muestra sus “boobies” en bodysuit transparente para luego pasearse en un Lamborghini

Así era la mansión donde vivieron Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez durante su fallido matrimonio

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: ¿Ya se divorciaron?