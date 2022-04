Chiquis Rivera muestra sus “boobies” en bodysuit transparente para luego pasearse en un Lamborghini

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ya les contamos que Chiquis Rivera se vistió de Barbie junto con la amiga de la cantante, Judith Castro. Todo esto para promocionar su paleta de sombras y labial que hicieron a sociedad. Pero el bodysuit transparente de la hija de Jenni Rivera hizo que sus encantos se desbordaran del escote y mostrara sus “boobies” para luego montarse en un Lamborghini justo como la Barbie.

Todo el tema de la nueva campaña de promoción de los nuevos productos de belleza de Chiquis Rivera son de la Barbie. Ella usa transparencias, encaje y látex rosado y su amiga Judith Castro también. Incluso en algún momento hay un galán “Ken” que les echa aire. Para esto Chiquis Rivera usó el cabello más rubio de lo normal. Sin embargo lo que llamó la atención fue el escotazo con el que Chiquis Rivera con el que presumió sus “boobies”. Un bodysuit transparente, unas lycras rosadas y unas plataformas fueron el toque perfecto para que Chiquis subiera la temperatura en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera no para de trabajar. Se encuentra en medio de Abeja Reina Tour con el que visitará varias ciudades de los Estados Unidos. Además estrenó su videoclip “El Honor”, donde le prende fuego a un auto. Molestia parecida que se sabe tiene ahora por su ex, Lorenzo Méndez, ya que el divorcio de ambos no ha podido ser concretado.

Se supo, según lo que contó la periodista Mandy Fridmann, que la abogado de Chiquis Rivera asistió a los juzgados para solicitar una nueva querella, ya que Lorenzo Méndez y ninguno de sus representantes legales del mismo no se presentó. Al parecer, el cantante no ha entregado documentación y eso hizo que cayera en algunas multas por parte de la corte. Sin embargo y hasta el momento del cierre de esta nota ninguno de los dos había hecho alguna declaración directa sobre este asunto.

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera usó diminuto hilo dental y su pantalón la dejó en evidencia durante los Latin AMA’s 2022

Chiquis Rivera, apretadita y mostrando abdomen, acalora los pasillos de los Latin AMAs 2022 en Las Vegas

Chiquis Rivera, la última en sumarse al “challenge” de Anitta, lo hace desde su cama

Chiquis Rivera se queda topless y lanza nuevo delineador de cejas “Dúo”

Chiquis Rivera está rifando una camioneta Mercedes Benz por el Día de la Madre

Mr. Tempo responde a Chiquis Rivera y dice tener fotos de todo: “No me interesa lo que diga esa vieja”

Doña Rosa dice que tiene relaciones sexuales cada dos semanas y Don Pedro Rivera se ríe