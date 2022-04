Chiquis Rivera acaricia su pecho y luego prende fuego a un auto en “El Honor”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Por fin llegó el día. Después de mostrar delantera y retaguardia en el abreboca de lo que es su videoclip “El Honor”, Chiquis Rivera ha tumbado quijadas al acariciar su pecho ataviado en un corsé y escote. Para luego verla agarrar un montón de ropa, tirarla dentro de un auto y prenderle fuego al mismo.

Pero los que se prendieron fueron los fanáticos de Chiquis Rivera, quienes no han dejado de lanzar mensajes de amor y hasta subidos de tono. Pero resulta que la historia que se cuenta en “El Honor” tiene todo que ver con una mujer empoderada y muy sensual capaz de dejar al amor de su vida con tal de darse su puesto. Evidentemente, Chiquis Rivera presume su escote ya caricia sus atributos a los largo del videoclip que pueden ver desde ya en su canal de Youtube.

Durante el domingo, Chiquis Rivera dio inicio a su Abeja Reina Tour con un éxito total en California. Sigue a Texas y luego regresa a California para continuar posteriormente por varias ciudades de los Estados Unidos. La cantante también aprovechó de presumir sus curvas forrada con unos jeans y detalles de cuero en la entrepierna. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fans 🐝💕 (@chiquis_diva)

Los fans la ayudaron a entonar temas de Jenni Rivera y ella les retribuyó con sonrisa y mucha música. No hay duda que Chiquis Rivera ha crecido como músico y eso se notó en los múltiples ensayos que tuvo semanas previas al arranque de su gira. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Esto sin mencionar que Doña Rosa hizo acto de presencia en el público y Chiquis Rivera detuvo el espectáculo para pedir un fuerte aplauso de los presentes para su abuelita. Esto anula los rumores de distanciamiento entre ellas. Para nadie es un secreto que la mamá de Jenni Rivera siempre ha tenido una debilidad por esta nieta.

