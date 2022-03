Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez vuelven al ataque en Twitter

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego que se armara un escándalo de marca mayor por Lorenzo Méndez no presentarse en un concierto Anaheim por, como explicó él mismo, no haberle pagado lo acordado, Chiquis Rivera y su ex no perdieron oportunidad para volver al ataque en Twitter. La cantante ha lanzado una indirecta que Lorenzo Méndez respondió.

Video del canal de Youtube de Magaly Ortiz TV.

Resulta que, Lorenzo Méndez debió presentarse en un concierto en Anaheim. A último minuto y como explicó el propio Lorenzo Méndez en un storie de Instagram, que también publicó en posts y al poco tiempo borró, los ejecutivos que lo contrataron no le pagaron lo acordado. Después de sacar cuentas, tal como contó un reconocido manager, el artista prácticamente tendría que pagar para tocar. Recordemos que él debe cancelarle los honorarios a los músicos, etc. Ante esto, Chiquis Rivera, ex esposa de Lorenzo Méndez, hizo una publicación en Twitter y todo indica que iba dirigida a Lorenzo: “Es una locura hasta dónde llegan algunas personas para causar controversia intencionalmente y obtener algún tipo de atención. Triste”. It’s crazy the lengths some people will go to intentionally cause controversy and get some type of attention. #Sad :-/— CHIQUIS (@Chiquis626) March 6, 2022

Lorenzo Méndez no se quedó callado y también lanzó un ataque a modo de indirecta: “Estoy cansado de que una gente quiera usar mi vida como una pinche telenovela y hacer dinero”. Ya en el video que publicó cuando ocurrió el incidente había dejado claro que: “No le gustaban los escándalos…”. Por supuesto, casi todos sus seguidores tomaron su mensaje como una respuesta al tweet de Chiquis Rivera. Estoy cansado de que una gente quiera usar mi vida como una pinche telenovela y hacer dinero— Lorenzo Mendez (@LorenzoMendezz) March 6, 2022

Recordemos que Chiquis Rivera ha dicho en repetidas ocasiones que: “le ha suplicado a Lorenzo Méndez para que firme el divorcio“. Este, por su parte, en un principio dijo que todo estaba hablado y firmado. Después supimos, por boca del propio cantante a un reportero de Suelta la Sopa, que él le estaba poniendo una condición mucho antes que Chiquis Rivera anunciara sacar libro, la cual era firmar un acuerdo donde no se le mencionara. Para al final decir que sí le daría el divorcio. Pero lo último que dijo Chiquis Rivera fue que: “Por su parte ya todo estaba listo y estaba a la espera de respuesta por parte del equipo legal de Lorenzo Méndez”. Sin embargo, no sabemos si hasta el momento el divorcio ya es un hecho. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Mientras, Lorenzo y Chiquis continúan en la batalla. A pesar que él ofreció una entrevista hace poco en donde dijo que estaba feliz de ver a Chiquis Rivera enamorada y que le deseaba lo mejor. De su supuesta relación con Jessica Díaz, compañera en el reality de baile “Así se Baila” en el que participaron, no se supo más nada o al menos de manera pública. Por su parte, Chiquis Rivera sigue su relación con el fotógrafo y director Emilio Sánchez.

Mientras, nosotros les dejamos el éxito de Chiquis “Baila Así” junto a Becky G, Thalía y Play-N-Skillz.

