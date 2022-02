Lorenzo Méndez dice que perdona a Chiquis Rivera y que está feliz de verla enamorada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ante la polémica que ha levantado el libro de Chiquis Rivera, “Invencible”, en el que habla de todo lo que ha sido su divorcio con Lorenzo Méndez, la depresión que esto le trajo y las supuestas actitudes de violencia del mismo, así como sus adicciones, el propio ex vocalista de La Banda El Limón ha dicho en una entrevista exclusiva con Carlos Adyan para el programa En Casa con ,, que perdona a Chiquis Rivera y que se siente feliz de verla enamorada y rehaciendo su vida.

“He sido un caballero. Mis papás me dieron esos valores de ser un caballero… Cómo me vería yo peleandome con cualquier persona, en especial a una mujer que amé con todo mi corazón… Lo que sí te puedo decir hermano, es que mi corazón está limpio. Mi conciencia está cien por ciento limpia y le mando mucho amor, y la perdono y que bueno que esté ahorita feliz… Esa página ya se cerró. Puedes buscar cualquier entrevista. Nunca he hablado mal de ella y nunca hablaré mal de ella. Estuvo en uno de los momentos más difíciles de mi vida y eso se lo voy a agradecer toda mi vida”, aseguró el ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez.

Mientras, Chiquis Rivera alegó días antes que guardó silencio por dos años y que ella no estaba hablando mal de nadie, que simplemente contaba algo que sucedió en su vida y que sintió la necesidad de contarlo. Lorenzo Méndez dijo que: “Ella tiene su verdad y yo tengo mi verdad. Yo estoy en un mejor lugar por mis hijas, por mi madre”, agregó.

En cuanto a cómo han tomado sus hijas la separación entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera aseguró: “Pueden decir lo que quieran de mí, pero no que soy mal padre… Ese título lo cargo muy en alto… Ellas están super lastimadas por lo que está pasando. Todos tenemos errores, nadie es perfecto…”.

Ante la pregunta de qué cambiaría respeto a todo lo vivido con Chiquis Rivera djjo: “Todo pasa por una razón. Me siento super bien, mi salud mental está en otro nivel. El show de Así Se Baila me ayudó muchísimo para saber dónde estaba Lorenzo Méndez en un momento de su vida… La depresión es muy fuerte y no se lo deseo a nadie y a veces, por esas cosas, empiezas a lastimar a la gente que más amas… Estoy en un excelente y buen momento. No digo que en el mejor porque el mejor está por venir…”.

Lorenzo Méndez agregó que se siente bien que Chiquis Rivera esté enamorada, pues considera que se lo merece al igual que él. Al tiempo que aseguró (en medio de risas y con el buen humor que lo caracteriza) que ya ha aprendido a no abrir la página de su vida sentimental. Sin duda alguna, se vio a un Lorenzo Méndez mucho más sereno del que se había visto hace unas semanas atrás.

