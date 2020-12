Lorenzo Méndez se sincera y confirma si hubo o no violencia física, en su matrimonio con Chiquis Rivera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“Nunca en la vida he golpeado a una mujer, ni en el pasado ni en el presente, y espero que no en el futuro. Y cuando veo que no estoy bien busco como arreglar esa situación. Con ella fui a un centro de rehabilitación, un centro espiritual”, dijo Lorenzo Méndez en entrevista con Lucho Borrego para Suelta La Sopa, cuando fue cuestionado sobre si en algún momento él ejerció la violencia física sobre Chiquis Rivera.

El cantante tiene claro que aún cuando en la actualidad ya no son una pareja en concreto, ya que Chiquis ha solicitado el divorcio, ellos siguen siendo amigos. Al menos esa ha sido su declaración: “Hay muchas cosas que se tienen que arreglar pero somos amigos, si terminamos juntos o no, con que estemos felices los dos yo me quedo tranquilo“.

Los problemas emocionales que vivió Lorenzo en el primer año de casado con Chiquis hizo que su relación se resintiera, porque aún cuando ella estuvo ahí para apoyarlo y levantarlo, llegó un momento en el que ella también necesitó apoyo y atención, pero al parecer Lorenzo estaba muy ensimismado en sus problemas, como para darse cuenta.

La entrevista en alguna manera, parece que tiene como aparente objetivo subsanar la imagen de Chiquis Rivera, ya que con estas declaraciones queda un poco más claro que ella fue, en cierta medida, víctima de las circunstancias de su futuro ex esposo, hechos que él mismo ha reconocido para Suelta La Sopa.

Sobre volver a la música y la reacción de Chiquis en este tema Lorenzo explicó: “Ella como amiga dice, estás preparado, estás listo ya tienes suficiente tiempo limpio de todo y meditando y haciendo ejercicio. Yo sé, lo agradezco porque otra mujer no te dice esas cosas, por eso sé que me ama y por eso sé que la amo a ella. Ojalá que ella agarre el mejor Lorenzo en lugar de otra persona, porque a ella le corresponde que yo sea la mejor“.