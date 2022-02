Chiquis Rivera abre su camisa y muestra sostén traslúcido mientras va en el auto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio de su éxito por su libro “Invencible“, el cual ha dado mucho de qué hablar, Chiquis Rivera, no olvida sus dotes y armas en el arte de la seducción y si es al ritmo del hip hop, pues mucho mejor. Por eso, muy quitada de la pena, bailaba y se contoneaba al tiempo que abría su camisa de cuero negro y dejaba a la vista su sostén traslúcido mientras iba en el auto.

Si creían que Chiquis Rivera sólo escucha regional mexicano, se equivocan. La hija de Jenni Rivera tiene un amplio repertorio de canciones y géneros diferentes que le encantan escuchar y uno de esos es el hip hop. Así que disfrutando de un rap, Chiquis Rivera se dejó ver con un look muy atrevido. Gorrita, camisa de cuero y lentes todo muy ochentero. Para cereza del pastel, Chiquis Rivera tenía un escote pero como si no fuera suficiente lo abrió y mostró su sostén traslúcido al tiempo que su pechonalidad.

Durante el fin de semana Chiquis Rivera le hizo una super fiesta de cumpleaños a su hermanito menor Johnny López, quien llegó a la mayoría de edad en los EE.UU. En el día, Chiquis Rivera compartió un video de Jenni Rivera después de que naciera Johnny desde el hospital, mismo que causó mucha ternura entre los fanáticos de Jenni. Además, durante el fiestón, Chiquis usó un escote de terciopelo y posó para la cámara con su novio Emilio Sánchez y hasta le pegó la colita y todo.

En cuanto a las reacciones que ha tenido el libro de Chiquis Rivera. Su ex, Lorenzo Méndez ha sido foco de atención por las fuertes declaraciones que hizo la cantante sobre su divorcio, la depresión y las agresiones físicas y verbales que asegura hizo el cantante. Por su parte, él no ha dado una declaración oficial. Prometió hablar con la prensa y con abogados presentes a través de un pequeño comunicado que colgó en redes sociales, pero hasta el cierre de esta nota, no había sucedido.

Sin embargo, Mr. Tempo, con quien Chiquis tuvo un fugaz romance, sí alzó la voz y dijo que él es un caballero que no hablará. Pero al final, dijo que tenía fotos de todo lo que sucedió entre ellos y que: “No me interesa lo que diga esa vieja“.

Por lo pronto, aquí le dejamos música de Chiquis Rivera para que la disfruten. Este es su video “Quiero Amanecer con Alguien“, precisamente dirigido por su novio Emilio Sánchez.

