Chiquis Rivera usa top cortito y todos notan que ha perdido peso

En medio de todas las confesiones que han dado de qué hablar y que salen su libro “Invencible”, Chiquis Rivera viajó a Nueva York para la promoción del mismo. Ahí, muy quitada de la pena, salió del ascensor vestida de anaranjado y usando un top muy cortito y con pantalones pegados. Todos sus fans se dieron cuenta de lo evidente: Chiquis Rivera ha perdido peso.

Ese top cortito dejó a la vista el abdomen de Chiquis Rivera. Ya sabemos que ella siempre puede mostrar de arriba y de abajo, pero dejar el abdomen a la vista, si no es un escote, es raro que lo use. Sin embargo, así como dijo que jamás pensó usar shortcitos, lo mismo debe haber sucedido con este top. Su abdomen queda un poco a la vista y es evidente que su cintura está mucho más pequeñita. Pero ciertamente no sabemos si es que Chiquis se está sometiendo a algún régimen de alimentación nuevo, pero de que ha perdido peso, lo ha perdido. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En ocasiones presume lo que come en redes sociales, pero desde hace semanas no lo hemos visto, así que sí hay una gran posibilidad que esté haciendo algo nuevo a nivel de alimentación. De rutinas de ejercicios, sí sabemos que Chiquis desde hace un tiempo y cuando su agenda se lo permite, entrena muy duro. Por eso este look de top cortito y pantalón ajustado han dejado en evidencia que Chiquis Rivera peso sí ha perdido. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Por otro lado, su libro no ha parado de dar de qué hablar. En él habla de la depresión que vivió por el divorcio de Lorenzo Méndez en una entrevista íntima con la periodista Mandy Fridmann. Las confesiones en “Unstoppable“, “Invencible” en español, hacen sido muchas y muy impactantes incluyendo la violencia doméstica y el rechazo sexual que vivió al lado de Lorenzo Méndez. Aún así, en otra entrevista ofrecida para Univision, Chiquis Rivera dijo que sí se casó enamorada y que, si Lorenzo hubiese seguido e el programa de Alcohólicos Anónimos, otra fuese la historia.

La buena noticia es que Chiquis Rivera está muy enamorada en este momento con el fotógrafo y director , quien la llena de rosas, mimos y al lado de quien pudiese convertirse en madre. La propia Chiquis, hace unos meses, confesó a Becky G que ha dejado de “cuidarse” así que, aunque no ande en la búsqueda de bebé, podría suceder si Dios así lo desea. Así que, enhorabuena para todos los momentos difíciles que la hija de Jenni Rivera ha tenido que superar a lo largo de su vida y muchos aplausos por el éxito y la felicidad que está viviendo en este momento y que tiene más que merecido.

Aquí les dejamos el éxito de Chiquis, Thalia, Becky G y Play-N-Skillz “Baila Así” para que lo disfruten.Becky G

