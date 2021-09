“Él me pegaba”: Chiquis Rivera le confesó a su abuela que Lorenzo Méndez la golpeaba

A un año de confirmarse el rompimiento definitivo entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, se confirmó que el matrimonio llegó a su fin debido a la violencia física que vivió la hija de Jenni Rivera.

Aunque la pareja se separó sin revelar los verdaderos motivos que los llevaron a tomar esta drástica decisión, en junio pasado Johnny López reveló que fue testigo de las agresiones físicas que sufrió su hermana, pero en ese momento ninguno de los cantantes quiso dar declaraciones dejando todo en simples rumores. Sin embargo, fue doña Rosa Rivera quien confirmó que Chiquis fue víctima de violencia doméstica por parte de Lorenzo Méndez.

Fue durante el más reciente episodio de su canal de cocina para YouTube, en donde la matriarca de la familia Rivera reveló que siempre trata de aconsejar a sus hijos y nietos en sus relaciones, ya que el matrimonio no es tan fácil como parece.

Uno de los ejemplos que dio fue el maltrato que vivió Chiquis, quien recibió agresiones físicas durante el tiempo que permaneció casada.

“Chiquis me dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di”.