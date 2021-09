Ninel Conde deja atrás sus problemas para presumir cuerpazo de infarto en traje de baño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El nombre de Ninel Conde sigue envuelto en el escándalo, sin embargo, esto no parece preocuparle a la cantante mexicana, ya que nuevamente apareció en redes sociales presumiendo su espectacular cuerpo en traje de baño.

Aunque “El Bombón Asesino” no está pasando por su mejor momento ya que hace unos días trascendió que habría tenido que cancelar una presentación por falta de público, situación que se une a posibles problemas con la justicia de Estados Unidos debido a que ha sido señalada en diversas ocasiones como una posible cómplice de Larry Ramos, nuevamente sacó a relucir su mejor cara ante las adversidades, pues apareció posando en la playa con un arriesgado traje de baño color rojo que expuso al máximo sus curvas mientras comparte un consejo de belleza.

“Aquí estoy, posando y pensando en comerme unos tacos. Creo que lo importante es no irte a los extremos, se trata de tener un balance y de que te sientas bien. Si tu cuerpo está sano y eres constante con tu alimentación, entonces no está mal comerse unos tacos de vez en cuando”, escribió al pie de la publicación que recibió cientos de halagadores mensajes en los que destacaron lo hermosa que luce.

Así fue como prefiere no hacer caso y continuar con su vida mostrando su lado más optimista. Pero sin duda la cantante no pierde oportunidad de compartir sus secretos para mantener un abdomen marcado y espectacular igual como el que ella luce, ya que en otra sensual imagen en la que apareció posando con un sexy bikini blanco destacó que la alimentación es la clave para conseguir esa figura, ya que no sólo se trata de operaciones o retoques, sino de disciplina. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Y en un video anterior dejó ver que una de las actividades que más disfruta es bailar, por lo que volvió a presumir sus curvas de infarto mientras hace sensuales movimientos ante la cámara mientras viste un ajustado conjunto deportivo. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

