Chiquis Rivera acaricia su busto en el estreno de “Quiero Amanecer con Alguien”

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, volvió a subir la temperatura de las redes sociales. Esta vez, la hija de Jenni Rivera se acostó en la cama y envuelta en sábanas mostró un cacho de sus curvas pero sobretodo acarició su busto mientras vestía un top blanco. Esto hizo que sus fans no pusieran reparo en enviarle mensajes, muchos de ellos hasta subidos de tono.

“Hija ahora sí te la rifaste”, “En la cama, Chiquis Rivera es aún más sexy”, “Te amo chaparrita”, “Tan sexy como su mamá”, “Ven a México para verte de cerca”, “De blanco, luces como un ángel acabo de caer del cielo”, fueron parte de los piropos y flores que le lanzaron a Chiquis Rivera en su cuenta de Instagram en la publicación donde aparece acariciando su cuerpo y dando a conocer su más reciente material, la versión de la canción que popularizara Daniela Romo, “Quiero Amanecer con Alguien”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Pero Chiquis Rivera anda como los cantantes del género urbano, sacando éxito tras éxito. Hace unos días también estrenó el videoclip de su canción “Así se Baila” junto a Thalía y su entrañable amiga Becky G, a quien le habría confesado hace poco que no anda en búsqueda de bebé, pero que sí ha dejado de cuidarse. Es decir, que cabe la posibilidad que en cualquier momento sorprenda a sus fans diciendo que está en la dulce espera.

Desde hace casi un año, Chiquis Rivera tiene una relación con el fotógrafo y director audiovisual, Emilio Sánchez, quien también es el encargado de este reciente video “Quiero Amanecer con Alguien“. Juntos han compartido momentos profesionales y logros de ambos y él siempre se muestra a su lado acompañándola en cada paso que da. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

