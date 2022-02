Chiquis Rivera comparte video de Jenni Rivera después de su último parto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera es la mejor hermana del mundo y no cabe duda de eso. No solo crió a sus hermanos cuando su mamá dejó de estar físicamente, sino que le hizo una merecida fiesta de cumpleaños a su hermano Johnny Lopez quien, junto a sus hermanos, ha pasado mucho en los últimos meses sobre todo con sus tíos Juan Rivera y Rosie Rivera. Por esta razón, Chiquis Rivera rindió un merecido tributo al día del nacimiento de Johnny compartiendo un video de Jenni Rivera después de su último parto.

“Nació el 11 de febrero que fue ayer y como le dije estoy muy contenta con mi niño y muchas gracias le doy por el niño que me trajo”, se le escucha decir a Jenni Rivera justo después del parto de su último hijo Johnny Lopez, llamado en realidad Juan Angel. De hecho, también se ve en le video el papá de Johnny, ex de Jenni, Juan López. El mismo dice que estaba muy feliz con este bebé y los que vendrán con su: “linda esposa”. Según lo que se aprecia en el video que compartió Chiquis Rivera. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Por su parte, la misma Chiquis Rivera escribió: “El día de hoy, hace 21 años nació el bebe de mi mami! Nuestro bebé!!!! @thegreatcinco. No puedo creerlo. ¡Gracias Dios por permitirnos llegar tan lejos en un mundo a veces jodido! ¡Feliz cumpleaños papá! El día que naciste cambió mi vida para bien. No ha sido un camino fácil de recorrer, pero ha valido la pena cada milla contigo a mi lado. Gracias por ser mi pequeño compañero de vida. ¡Hoy te celebramos a ti y a tu grandeza! ¡Te quiero!”, fueron las palabras de Chiquis Rivera para su hermanito menor, el último que tuvo “La Diva de la Banda, Jenni Rivera“.

Chiquis Rivera, junto a sus hermanos, amigos y por supuesto, Johnny López disfrutaron de un fiestón. Emilio Sánchez, novio de Chiquis, estuvo al lado de todos apoyándolos y acompañándolos. El chiquito de los hijos de Jenni Rivera estaba verdaderamente feliz y muy guapo. Si no lo creen, miren las imágenes donde se ve que la pasó bomba.

Y lo mejor de todo fue el hermoso mensaje con el que Johnny Rivera le agradeció a Chiquis Rivera todo lo que ha hecho por él: “Te amo. Estoy orgulloso de nosotros. En serio, no podría haber llegado tan lejos sin tu presencia en mi vida. Estoy tan contento de estar todavía aquí. View this post on Instagram A post shared by Johnny Angel (@thegreatcinco)

