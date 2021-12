Lorenzo Méndez con el efecto Adamari López: Mira cómo bajó de peso gracias a ‘Así Se Baila’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lorenzo Méndez con el efecto Adamari López, increíble cómo bajó de peso gracias a ‘Así Se Baila’… Él propio cantante compartió el efecto que le hizo las más de 13 semanas en el reality de Telemundo.

No solamente las intensas horas de ensayo, el baile, el ejercicio, sino también la vida sana, libre de cualquier exceso que ha tenido en el pasado y hasta con una alimentación adecuada.

¿Cómo lo logró? Con disciplina, perseverancia y el gran apoyo de su amiga y compañera de baile, Jessica Díaz, quien no solo participó a su lado en ‘Así Se Baila’, sino que fue su confesora, su paño de lágrimas y su impulsora a una vida mejor.

Lorenzo compartió su cambio en impactantes fotos del antes y después con el siguiente mensaje:

“Te invito a creer en ti mismo, en amarte a ti mismo, en enfocarte en ti mismo. En saliente de tu zona de confort y ver la vida de otra manera. Esto solo es lo físico que ha cambiando en mi. Mi chip mental fue cambiando y eso es lo más Chingon💯🔥 #2022 GET READY IM coming for you. You see…even when I lose I win….Lorenzo 2.5″.

Comparamos a Lorenzo con Adamari, porque también a la jueza del reality, no solo la vemos cada vez más en silueta, sino cumpliendo con lo que se prometió: tener una vida sana basada en la parte de la alimentación, el ejercicio y la parte espiritual, y, por ahora, la soltería.

MIRA AQUÍ EL APOYO QUE JESSICA LE HA DADO A LORENZO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Lorenzo Méndez luego de perder ‘Así Se Baila’: “Nos faltó estrategia”

•¿Quién es Jessica Díaz, la mujer que le devolvió la paz a Lorenzo Méndez?

•Lorenzo Méndez y Jessica Díaz después del beso: “Somos más que amigos”