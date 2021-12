Lorenzo Méndez luego de perder ‘Así Se Baila’: “Nos faltó estrategia”

Exclusiva

Para muchos se perfilaron en algún momento como los ganadores. Sin embargo, no solo no fue así, sino que de las cuatro parejas finalistas, fueron los menos votados. En exclusiva hablamos con Jessica Díaz y Lorenzo Méndez que nos dice luego de perder ‘Así Se Baila’: “Nos faltó estrategia”.

Como te contamos, los ganadores de la primera temporada del reality de Telemundo, fueron Gregorio y Luna Pernía; los segundos Samadhi y Adriano Zendejas; terceros Adrián Di Monte y Sandra Itzel; y los menos votados y cuartos, Lorenzo y Jéssica.

Los finalistas de ‘Así Se Baila’. Foto: Telemundo/Alex Tamargo

Minutos después de que terminara la competencia, hablamos con los cantantes mexicanos, quienes se quedan con todo lo conseguido y no con lo que perdieron.

“Nos llevamos muchísimas cosas, anécdotas, momentos que nunca se van a olvidar en la vida, la experiencia de baile, amistades, pero más que nada nos llevamos creer en nosotros mismos, nos impactamos de lo bien que hicimos las cosas, son de las parejas que van a recordar“, nos dice Lorenzo, y Jéssica agrega.

“Me llevo la amistad con mis compañeros, me llevo superar mis propios límites, porque yo no me veía hasta este punto, y hoy me la creo, hoy se que somos unos ganadores… Me llevo muchos aprendizajes humanos, emocionales, físicos, el vencer tus límites, un crecimiento como artista y como persona”.

Sobre qué les faltó para ser los ganadores y sobre todo, la sorpresa de que quedaron como los menos votados, mientras Jessica optó por el silencio, Lorenzo fue bien sincero y a quemarropas dijo: “Nos faltó estrategia”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A LORENZO MÉNDEZ Y JESSICA DÍAZ EN VIDEO:

