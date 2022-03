Jacqie Rivera impacta con enterizo de transparencias y nueva figura

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una de las hijas de Jenni Rivera, Jacqie Rivera, ha dejado a su más de millón y medio de seguidores en Instagram en un tacón al presumir su nueva figura un un enterizo negro muy ajustado de mangas transparentes a su paso por Texas. Además, su nueva cabellera roja y su corte “desordenado” pusieron a muchos a babear por la hermana de Chiquis Rivera.

Si hay unas mujeres verdaderamente sexys y trabajadoras, esas son Chiquis Rivera, Jenicka López y Jacqie Rivera, última que fue en calidad de invitada a los BMI Latin Awards en Texas y sorprendió a los presentes y a sus seguidores al publicar una fotografía donde se le ve una figura bastante más delgada al vestir un ajustado enterizo. View this post on Instagram A post shared by @lareynadelongbeach

La hija de Jenni Rivera no tiene nada que envidiarle a su hermana Chiquis Rivera. ” BMI Latin Awards 2022- Sintiéndome muy inspirada. La belleza de la música es que conecta personas. Esta tiene un mensaje y nosotros, los músicos, somos los mensajeros – Roy Ayers”, escribió Jacqie Rivera para acompañar su imagen donde se ve realmente espectacular. View this post on Instagram A post shared by Izabel Nicholas (@izabelnicholas)

Recordemos que, después que Jhonny López solicitara en nombre de sus hermanos la auditoría a Juan Rivera y Rosie Rivera, Jacqie Rivera pasó a ser la nueva albacea de la compañía de Jenni Rivera. Después de prepararse semanas con su tía Rosie, Jacqie finalmente tomó control de las empresas. Aún se desconoce si se le canceló a Juan Rivera lo que él dijo que se le adeudaba durante una rueda de prensa, que dio para dar su versión de los hechos después que la auditoría estuvo lista. Cabe acotar que la misma, según lo que indicaron todos los involucrados, no arrojó nada inconsistente más allá de un dinero que habría tomado prestado el esposo de Rosie Rivera y que ella misma canceló posteriormente. Jacquie Rivera, más hermosa que nunca. Photo: Leon Bennett/ Getty Images.

