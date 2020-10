La dura confesión de Jacqie Rivera: “En algunas ocasiones me siento como fracasada”

View this post on Instagram

LONG RAW POST So I just spent 10 minutes trying to figure out what to post on this picture of me laughing. And I couldn’t think of anything. WHY? Because what Im feeling now doesn’t match the image I want to share with you guys. I wanted to share an inspiring, always joyful side of me. But to be honest that isnt always the case. So I will be honest in the hopes that some of you ( and myself) may find strength in that. I am feeling tired, discouraged. Alone. Worried. I feel like I might never reach my Goals or fulfill my dreams. I often times feel like a failure. Like Im more often full of darkness than I am full of sunshine. I look at my kids a lot of the times and feel terrible that I dont have it all figured out for them. But if I can be honest Im growing as a person along side them. And on days like today. When I feel like I’m drowning in all my doubts, fears and emotions its only by the grace of God that I make it to still find hope in tomorrow; So CONTRARY To what The IG feed shows you. Know this! IT IS OK NOT TO BE OK SOMETIMES because it is in our weakness that Gods greatnesses is made perfect in US! My hope is in Him, not in my self. I saw this qoute and I’d like to sharing it with anyone that might find themselves feeling like me. “ When you are hanging on by a thread, make sure its be the hem of HIS garment.” ___________________________________ Así que pasé 10 minutos tratando de averiguar qué publicar en esta foto mía riendo. Y no pude pensar en nada. ¿POR QUÉ? Porque lo que estoy sintiendo ahora coincide con la imagen que quiero compartir con ustedes. Quería compartir e inspirar mi lado siempre alegre. Pero para ser honesto, ese no es siempre el caso. Así que seré honesto con la esperanza de que algunos de ustedes (y yo mismo) podamos encontrar fuerza en eso. Me siento cansado, desanimado. Solo. Preocupado. Siento que nunca podré alcanzar mis metas o cumplir mis sueños. Siento como les eh fallado a mis hijos porque aun estoy creciendo como persona junto a ellos. Y en días como hoy. Cuando siento que me estoy ahogando en todas mis dudas, miedos y emociones, es solo por la gracia de Dios que lo hago para encontrar ……