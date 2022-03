Chiquis Rivera presume sus “boobies” de cerca y lanza nuevo labial “Desnudo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, no para de dar de qué hablar y tampoco de trabajar. Después de toda la avalancha de comentarios que ha generado su libro “Invencible“, en el que su ex Lorenzo Méndez no quedó muy bien parado, Chiquis sigue adelante con su línea de maquillaje. Para anunciar su nuevo labial “Desnudo”, Chiquis Rivera presumió sus “boobies” de cerca a la cámara.

Be Flawless Cosmetics tiene otro nuevo labial y el nombre es “Desnudo“. Bastante sexy pero, tomando en cuenta que la hija de Jenni Rivera lo es, se entiende por qué Chiquis Rivera hizo un video en el que mostraba sus “boobies” muy cerca de la cámara de su celular. Para ello, la cantante se puso un escote de satín verde y con una tela traslúcida en el medio de su busto.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Hace pocos días, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez volvieron al ataque en Twitter. Esto después que el cantante no se presentara en un concierto, pues aseguró que no cumplieron las condiciones de pago. De inmediato, Chiquis Rivera twitteó un mensaje a modo de indirecta: “Es una locura hasta dónde llegan algunas personas para causar controversia intencionalmente y obtener algún tipo de atención. Triste”. It’s crazy the lengths some people will go to intentionally cause controversy and get some type of attention. #Sad :-/— CHIQUIS (@Chiquis626) March 6, 2022

A lo que su ex, Lorenzo Méndez, no se quedó atrás y “respondió”: “No le gustaban los escándalos…”. Esto después que días antes ofreciera una entrevista a Telemundo asegurando que perdonaba a Chiquis Rivera y que se sentía feliz de verla enamorada.

Recordemos que, Chiquis Rivera tiene una relación de hace apróximadamente un año con el director y fotógrafo Emilio Sánchez. Además, el mismo es muy amigo de una de las mujeres más cercanas a Chiquis Rivera en este momento, Becky G. Por eso, les dejamos el video en el cual precisamente Emilio se encargó de parte de la imagen y donde aparecen Chiquis Rivera, Thalía y Becky G, “Así Se Baila“.

Sigue leyendo:

Doña Rosa y Juan Rivera opinan de los desnudos de Chiquis Rivera: “Sí da pena”, dijo la mamá de Jenni Rivera

Doña Rosa gana en Premios Más, lanza mensaje y fans de Chiquis Rivera reaccionan

Doña Rosa vende ropa de Chiquis Rivera en la calle