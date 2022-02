En sostén de encaje, Chiquis Rivera pasa por el medio de sus labios su nuevo labial “Caliente”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera no para trabajar. No solo hizo una gira como hace tiempo no hacía nadie en el lanzamiento de un libro, en este caso, de “Invencible“, donde literal ha dado a conocer muy íntimos y muy duros momentos que ha atravesado como su divorcio de Lorenzo Méndez, la depresión que esto le causó y las agresiones que asegura sufrió, sino que también sigue creciendo como empresaria. Recordemos que la novia del fotógrafo y director Emilio Sánchez, tiene una marca de cosméticos, Be Flawless Cosmetics. Misma que ha lanzado ahora su nuevo labial: “Caliente”, donde aparece pasando el mismo por el medio de sus labios y vistiendo un sostén de encaje color nude en la cuenta de Instagram de la marca.

Ya sabemos que Chiquis Rivera tiene varias poses preferidas, pero acariciar su busto es una de ellas, esto mismo eso en el lanzamiento de su labial: “Caliente”. Sin miedo a nada, Chiquis pasó el producto por el medio de sus labios. Además dio a conocer otro también nuevo que viene en dúo y que asegura es la nueva obsesión por sus clientas. Obviamente, para esta nueva promoción, la hija de Jenni Rivera derrochó sensualidad con un sostén de encaje color piel que le dio un toque sexy romántico a la vez. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS COSMETICS (@beflawlesscosmetics)

Durante el fin de semana, Chiquis Rivera le hizo una super fiesta de cumpleaños a su hermano Jhonny Lopez, quien llegó a los 21 años en medio de amigos cercanos y música. Sin duda la pasaron increíble y Chiquis, por supuesto aprovechó de menear la retaguardia y posar con su novio Emilio Sánchez mientras le pegaba “la colita”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Justo este mismo le envió cientos de rosas y globos por el DÍa de los Enamorados y así la sorprendió al despertar en la mañana. La propia Chiquis Rivera lo compartió en las redes sociales. Tanto Chiquis como Emilio Sánchez han demostrado ser un team muy sólido, no sólo a nivel personal sino a nivel profesional también. Él le ha aportado mucho a la imagen de la cantante y en la dirección de sus videos y él, por su parte, no para de crecer. De hecho, se encargó de la imagen promocional de Karol G y Becky G con su tema “Mami”. Aquí abajo les dejamos el video de Becky G, Thalía, Chiquis Rivera y Play-N-Skillz dirigido por Emilio, “Baila Así“.

