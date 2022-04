Chiquis Rivera abre su camisa y presume su pechonalidad camino a sus ensayos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, abrió su camisa blanca de botones para presumir su pechonalidad y acalorar a sus fans de Instagram. Chiquis es otra de las cantantes de Regional Mexicano que sigue cosechando éxitos. Después de lanzar su tema “El Honor“, del cual todos esperan con ansias su video. Mismo que ya grabó presumiendo delantera y retaguardia, se dispuso a ensayar todo lo que puede para su Abeja Reina Tour.

No es un secreto que Chiquis Rivera siempre ha dicho que se esfuerza por cantar cada vez mejor y la verdad es que le ha callado la boca a muchos. Si vemos los videos de sus recientes ensayos con alguno de hace 6 años, la diferencia y evolución de Chiquis como cantante se vuelve notoria. También las libras que se ha quitado, por eso ella misma no pierde oportunidad de darle un taco de ojo a sus fans en Instagram al abrir su camisa y mostrar parte de su busto sin verse vulgar mientras iba en la vía a ensayar sin parar. View this post on Instagram A post shared by Chiquis/kim🌸 (@velo.chiquis)

Pero la cosa no queda ahí porque hace unos días abrió su bata y presumió sus atributos y también se dejó ver con un supuesto nuevo look que no era más que un filtro de Instagram. Pero lo más importante es que, después de años de luchar con su sobrepeso, Chiquis se aceptó pero cuida mucho más su salud. Además se ejercita cada vez que su tiempo se lo permite y se nota que está más flaca. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

No hay duda que Chiquis Rivera está en un buen momento de su vida. Su carrera va viento en popa al igual que su empresa de cosméticos. Los conflictos con su familia parecen finalmente haberse congelado después de la auditoría a la empresa de su mamá. La relación con su novio Emilio Sánchez parece sólida y se mantienen haciendo proyectos juntos. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

Lo único que aún le queda por resolver a la hija de Jenni Rivera es concretar su divorcio de Lorenzo Méndez. Mientras él dice que aún le siguen pidiendo documentos, Chiquis dice que de su parte todo está hecho y que espera que el mismo cumpla con lo que se solicita para finiquitar ese aspecto en la vida de ambos.

