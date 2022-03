Con la bata abierta Chiquis Rivera presume sus atributos usando un escotado vestido de tirantes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera tiene preparadas varias sorpresas para sus fans en los próximos días, y así lo dejó ver en un clip que compartió en sus historias de Instagram. Luciendo muy sexy con una bata abierta que reveló parte de su escotado vestido negro, la cantante presumió sus atributos y dijo: “Aquí estamos en el detrás de cámaras del video “El honor”, que de hecho ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales”.

Chiquis estrenó hace cuatro días su nuevo sencillo, que ha sido todo un éxito entre sus seguidores; en otro clip ella aparece usando su sexy atuendo mientras es maquillada por miembros de su equipo. Se espera que en las próximas semanas este nuevo trabajo esté disponible en YouTube; mientras tanto, el lyric video ya se acerca a las 40,000 vistas.

Pero eso no es todo, ya que además de trabajar en un nuevo álbum Chiquis Rivera tiene todo listo para su gira “Abeja reina”, que comenzará el 10 de abril en California. Hace algunos días sus fans se sorprendieron al verla con un look en el que destacó su cabello rubio, pero ella informó que el cambio se debe a las fotos en las que aparecerá para promocionar artículos de su línea Be Flawless, que tanto éxito ha tenido en cuanto a ventas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

También te puede interesar:

-Latin AMAs 2022: Todos los artistas confirmados para presentaciones en vivo

-Chiquis Rivera da los buenos días haciendo un perreo al salir de bañarse