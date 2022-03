Chiquis Rivera sorprende a sus fans al mostrar su nuevo look con el cabello rubio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquis Rivera no deja de dar a conocer nuevos proyectos profesionales, pero ahora -a través de sus historias de Instagram– sorprendió a sus fans mostrándose con un look distinto. Mientras posaba muy sexy presumiendo su cabellera rubia, la cantante dijo: “No les había enseñado el look, cómo quedamos. Cosas que vienen, para mi línea de cosméticos Be Flawless“.

Chiquis respondió a muchas preguntas que le hicieron sus seguidores, e informó que su nuevo sencillo estará disponible el 25 de abril. En cuanto a su gira “Abeja reina” comenzará el 10 de abril en California, y tocará México en mayo; todo lo complementará con un nuevo álbum, en el que ha estado trabajando desde hace varios meses. En otro video, se despidió desde su casa al finalizar su jornada.

Chiquis también saca su faceta de modelo al promocionar los productos de su línea para el cuidado de la piel; en esta ocasión fue una mascarilla purificadora, que aplicó en su rostro y de la cual garantizó los resultados. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS SKIN BY CHIQUIS (@beflawlessskin)

