Chiquis Rivera presume delantera y retaguardia en la grabación de su nuevo video “El Honor”

La cantante Chiquis Rivera no para de cosechar éxitos y más sin son musicales. Chiquis ha hecho un “stop” en sus otras actividades y se puso guapetona y muy sexy por la grabación del video “El Honor”, su nuevo tema. Para ello usó un corsé con el que presumió su delantera y una falda lápiz ultra ceñida al cuerpo que le resaltaba su voluptuosa retaguardia.

Recordemos que la hija de Jenni Rivera no solo canta. También es empresaria y autora de libros. Mismos que siempre han sido todo un éxito. Sin embargo, el proyecto que materializó hace unos días con su nuevo video “El Honor” es en lo que Chiquis Rivera ha puesto todo su empeño y energía. Para ello, la mejor amiga de Becky G, usó un atuendo que dejaba sus “boobies” en primer plano pero que también le resaltaba la “colita”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline) Darle “play” al video.

Chiquis Rivera viene protagonizando un conflicto que parece nunca acabar con su ex Lorenzo Méndez. El divorcio de la ex pareja se ha retrasado mucho. Mientras él dijo en el pasado que le pedían muchos documentos, Chiquis Rivera ha dicho que casi le ha suplicado para que el ex vocalista de La Banda El Limón firme el divorcio. Total que esta batalla para seguir. Mientras, ambos están muy enfocados en sus carreras. Lorenzo está teniendo una agenda ocupada de presentaciones y Chiquis Rivera está lanzando su nuevo tema y videoclip “El Honor” en el que derrochó toda la sensualidad posible.

Aún no se sabe la fecha de estreno. el último videoclip que sacó Chiquis Rivera fue “Así Se Baila” junto a Becky G, Thalia y sh. Pero en realidad, su último video en solitario fue la versión de “Quiero Amanecer con Alguien” que popularizara la gran cantante mexicana Daniela Romo. Ahora le toca el turno a “El Honor” y desde ya, los fans de Chiquis esperan con ansias el nuevo video del misma. Mientras, les dejamos otro material de Chiquis para que la espera se haga menos ansiosa.

