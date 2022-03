¡Chiquis Rivera está más flaca! Así lo dejó ver en los ensayos de su “Abeja Reina Tour”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquis Rivera mostró un poquito de lo que será su “Abeja Reina Tour” durante los ensayos, pero lo que dejó a todo el mundo con la quijada en el suelo fue que la cantante lució mucho más flaca. Ya lo habíamos notado cuando estuvo en plena promoción de su libro “Invencible”, pero ahora la diferencia es mucho más notoria.

Chiquis Rivera en sus ensayos. @chiquis

Chiquis Rivera ha hablado en múltiples oportunidades de cómo el sobrepeso fue en algún momento un tema que le generaba ansiedad y cómo se aceptó así misma. De hecho, este es el mensaje que transmite muchas veces. Pero ahora, la hija de Jenni Rivera se ha dejado ver mucho más delgada. Su cintura hace alusión al nombre de su gira “Abeja Reina Tour” porque ciertamente su cinturita es tan mínima como la de una abeja.

De esta gira, Chiquis Rivera anda muy ansiosa así como de su nuevo tema “El Honor”, el cual ya dio a conocer y de qué manera. Mostrando delantera y retaguardia con un sexy atuendo. Por su puesto, ya muchos andan a la espera del video del mismo que se presume lo haya dirigido su novio Emilio Sánchez, quien es el fotógrafo de la amiga de ambos Becky G. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Chiquis Rivera sigue en batalla legal con su ex Lorenzo Méndez por el divorcio del mismo. Supuestamente, el mismo no ha terminado de entregar la documentación que le han pedido en la corte. Él dio una entrevista hace poco a Telemundo y dijo que se sentía feliz de verla enamorado y que la perdonaba. Ella, por su parte, solo quiere poder dar punto final a esta situación de manera legal. Habrá que esperar a ver en qué termina todo esto. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fans 🐝💕 (@chiquis_diva)

Por lo pronto, aquí les dejamos las próximas fechas de la gira de Chiquis y también su tema “El Honor” que se encuentra en Youtube y del cual todos esperan el videoclip.

