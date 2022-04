Chiquis Rivera usó diminuto hilo dental y su pantalón la dejó en evidencia durante los Latin AMA’s 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera acaloró a muchos desde los ensayos previos de los Latin AMA’s 2022 a sus fans. Primero fue desde los ensayos donde se vio apretadita y mostrando abdomen. Luego el vestido negro sin sostén con el que arribó a la alfombra roja. Pero su traje para el openning de los premios al aldo de Black Eyed Peas, Ozuna, Farruko le volaron la imaginación a unos cuantos, pues usó uno hilo dental diminuto. Su pantalón fue el que la dejó en evidencia.

Látex y cuero blanco fueron los materiales que escogió Chiquis Rivera para abrir los Latin American Music Awards 2022. Unos cordones a lo largo del pantalón dejaban claro que la hija de Jenni Rivera no llevaba sino un mínimo dental que provenía de el bodysuit que llevaba puesto. Arriba una chamarra con flecos al estilo regional mexicano le dio un toque único. View this post on Instagram A post shared by USAMA ISHTAY (@usamaishtayofficial)

Ya sabemos que a Chiquis no la detiene nada, ni nadie y mucho menos la vergüenza. Muy orgullosa de sus curvas se contoneo y presumió toda su sensualidad a la cámara. Chiquis Rivera ha logrado posicionarse con muy buena acogida entre los artistas del momento en distintos géneros. De ahí, las colaboraciones que viene realizando. Una de ellas junto a Thalia y Becky G.

A su presentación en Las Vegas la acompañaron su hermanito Johnny López y su novio Emilio Sánchez. De hecho, Emilio se ha vuelto inseparable del menor de los hijos de Jenni Rivera. Cosa que no sucedía con el ex de la cantante, Lorenzo Méndez. En varias ocasiones Johnny dio a entender a la prensa que el ex integrante de La Banda el Limón había ejercido la violencia doméstica sobre su hermana. View this post on Instagram A post shared by Johnny Cinco (@thegreatcinco) Deslizar a la derecha.

El propio Lorenzo Méndez en la última entrevista que concedió a Telemundo dijo que perdonaba a Chiquis Rivera y que se sentía feliz de verla enamorada. Sin embargo hay un tema que aún no resuelve: el divorcio. Hace poco Chiquis y Lorenzo volvieron al ataque en Twitter con indirectas. Pero ahora se supo que la abogada de Chiquis Rivera acudió a la corte para agilizar el procedimiento legal.

La misma alegó que las actividades judiciales fueron suspendidas por el tema de la pandemia y después la espera ha sido por supuestamente Lorenzo Méndez no haber presentado documentos en la corte. Uno de ellos es su prueba de ingresos. El cantante había dicho hace muchos meses que les estaban pidiendo mucha documentación. Posteriormente, la propia Chiquis declaró que por su parte todo estaba entregado y que esperaban la respuesta de Lorenzo Méndez. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Lo cierto es que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se vieron las caras en los Latin American Music Awards ya que el estaba sentado en primera fila al lado de Cristina Eustace, ex del Eseban Loaqiza, que a su vez , una de las no muy amiga de de Chiquis Rivera. Aún así, ella dio un excelente espectáculo.

