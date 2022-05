Chiquis Rivera publica su tratamiento intravenoso mientras Lorenzo Méndez olvida su carro en el aeropuerto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera preocupó a sus fans pues publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde se le veía quebrantada de salud con una vía tomada en el brazo por un tratamiento intravenoso que se está practicando después de cancelar un concierto en Texas. Mientras y lejos de la hija de Jenni Rivera, su ex Lorenzo Méndez olvidaba su carro en el aeropuerto después de llegar de viaje.

Chiquis Rivera se muestra enferma. Instagram de Chiquis.

Chiquis Rivera ha tenido una agenda colmada de promociones, conciertos, eventos, viajes, sumado a todo el contenido de redes sociales que no deja de publicar más su marca de cosméticos y artículos de belleza. Pidió disculpas a sus fans de El Paso y también se disculpó con su novio Emilio Sánchez por no celebrar el cumpleaños del mismo como le gustaría. Mientras, su ex Lorenzo Méndez explicaba un hecho insólito que le sucedió con su auto.

Lorenzo Méndez no ha parado de trabajar en los últimos meses. Es casi seguro que los fines de semana el ex integrante de la Banda El Limón tiene presentaciones ya sean privadas o públicas. Esto ha hecho que, entre viaje y viaje, olvide cosas pero jamás nos imaginamos que pudiese extraviar su auto. Como él mismo explicó, llegó de viaje por tanto tiempo que el ex esposo de Chiquis Rivera llegó a su hogar olvidando que había dejado el auto en el aeropuerto antes de irse de viaje. View this post on Instagram A post shared by Mendez World (@mendez.world)

Por supuesto, lo contó con el humor al que nos tiene acostumbrados Lorenzo Méndez y riéndose de sí mismo por la torpeza. Encontró el auto tal como lo había dejado y de inmediato se montó en él y “lo rescató”. View this post on Instagram A post shared by Mendez World (@mendez.world)

Chiquis Rivera sigue con su Abeja Reina Tour, no sabemos si suspenderá próximos shows y qué tan grave es la gripe que enfrenta la cantante de regional mexicano. Hasta el momento de cierre de esta nota, no había dicho qué le había sucedido. Por lo pronto, aquí les dejamos el videoclip que lleva el mismo nombre y donde Chiquis se baña en miel y deja casi todas sus explosivas curvas a la vista.

