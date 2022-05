Lorenzo Méndez sorprendido con Chiquis Rivera: “Yo pensé que ya estábamos divorciados”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lorenzo Méndez sorprendido al revelar detalles de su aún matrimonio con Chiquis Rivera: “Yo pensé que ya estábamos divorciados”, disparó aun confuso sobre lo que pasó el 22 de abril cuando se suponían que al fin serían de nuevo personas libres.

Invitado a ‘El Gordo y la Flaca’ para festejar el ‘5 de Mayo’, vestido de Mariachi, compartió que está feliz e ilusionado por haber abierto su propia disquera, que pronto lanza su próximo disco con canciones grabadas con Emilio Estefan.

Por supuesto, Lili Estefan y Raúl de Molina comenzaron preguntándole por qué aún no estaban divorciados con Chiquis, y por qué ninguno de los dos se había presentado el 22 de abril en la supuesta cita para a firma del final del matrimonio.

Recordemos que tanto la hija de la Diva de la Banda, como e ex vocalista de la Banda el Limón, se encontraban la noche anterior a la cita en Las Vegas, participando de los Premios Latin AMAs.

“Yo pensé que ya estaba divorciado desde el 22 del mes pasado, la verdad que no sé… Teníamos el acuerdo de que íbamos a estar divorciados desde el mes pasado, pero no sé, no sé que pasó“, les dijo Lorenzo ante la expresión de sorpresa de los presentadores del show de las tardes de Univision.

“¿No tienes abogado?”, le dijo de Molina, a lo que Lorenzo le dijo que sí, pero que tocaría llamarlo porque él no entiende lo que pasó.

“El divorcio es muy confuso, yo lo pasé, te hacen firmar papeles y de repente no sabes, no entiendes por qué el otro no quiere“, agregó Lili haciendo referencia a su proceso con su ex y padre de sus hijos, Lorenzo Lauces .

Aunque su visita era para cantar con mariachis, Lorenzo aprovechó el espacio para desmentir el tema de los famosos papeles que supuestamente no presentó y que lo habrían llevado a ser multado en a última cita donde no hubo divorcio.

“Se ha rumorado de que no quería firmar unos papeles y eso no es cierto, no estamos peleando nada de nada, ninguno pidió nada de nada, se me hace raro… Yo nunca pediría la felicidad o que una persona esté conmigo si no quiere estar”, dijo Lorenzo.

También aseguró que entre ellos no hay malos sentimientos, que están bien, que le desea lo mejor, que no siente celos y que si se la encuentra por algún lado tanto a ella como a sus hermanos, los saluda con afecto.

Recordemos que ya lleva casi dos años de batalla legal, de hecho el proceso de divorcio está durando más que el corto matrimonio de los cantantes. Sin embargo, aún no hay sentencia, la cual podría dictarse en una nueva audiencia que sería a principios de junio o fines de mayo.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: ¿Ya se divorciaron?

•Chiquis Rivera lanza ‘Invencible’ y nos confiesa la depresión que vivió por el divorcio de Lorenzo Méndez

•Chiquis Rivera estalla contra los que hackearon su Facebook: ‘al que obra mal se le pudre el tamal’