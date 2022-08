Chiquis Rivera usa extraño enterizo en área de las “boobies” y admite la terapia en divorcio de Lorenzo Méndez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, no para de dar de qué hablar con el cuerpazo que ha cosechado los últimos meses. Ahora la hija de Jenni Rivera presumió un modelito un tanto extraño que le remarcaba las “boobies” por medio de un estampado cinético. Además, la ex de Lorenzo Méndez admitió haber recurrido a la terapia en su proceso de divorcio del mismo.

Hace pocos días, se daba a conocer la noticia de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya estaban oficialmente divorciados. Desde entonces, la Abeja Reina ha admitido sentir que ahora sí es un ciclo cerrado en su vida. Sin embargo, la prensa no para de preguntarle sobre su opinión ahora que el divorcio es un hecho. Esto, justo en el interín de haber hecho una participaciones en el reality La Academia. Show al que llegó primero con un enterizo amarillo con el que se le notaba su tanga y en la oportunidad más reciente con un enterizo un tanto extraño en la parte de las “boobies”, según comentaron algunos seguidores en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

Chiquis Rivera dije que se encontraba muy bien y que no le deseaba el mal a nadie. Refiriéndose así y tal como explicó, a muchas personas en su vida y no específicamente a su ex esposo Lorenzo Méndez. Sin embargo sí admitió haber hecho mucha terapia para poder salir la tristeza que significó la separación del ex vocalista de la Banda el Limón. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Por su parte, Lorenzo Méndez parece haberse recuperado también y anda entrándole con todo a su carrera musical. De hecho acaba de grabar un tema a dúo con nada más y nada menos que “El Bombón Asesino”, Ninel Conde, llamado “La Vida es Pa’ Gozarla“. Mismo que ya debutó en las distintas plataformas de reproducción musical y con el que pos supuesto los fans del ex de Chiquis Rivera le están pidiendo desde ya un videoclip.

En cuanto al amor, Lorenzo Méndez dice que no planea casarse en un buen tiempo, siempre con el buen humor que lo caracteriza. Está enfocado en su carrera y se ha dejado ver en el estudio de grabación trabajando en todo lo que serán sus próximos estrenos. Al igual que la Abeja Reina ha perdido mucho peso y luce mejor que nunca y si no, pregúntenle a las cientos de fans que tiene en Instagram. Recientemente publicó parte del tras cámaras de una sesión fotográfica y causó estragos entre su público. View this post on Instagram A post shared by Mendez World (@mendez.world)

Sin duda alguna esta pareja y la tormenta que representó su separación ha llegado a aguas calmadas y escriben desde ya un nuevo capítulo. Por ahora, les dejamos el último videoclip de Chiquis Rivera, “Entre Besos y Copas“.

